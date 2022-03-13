https://arabic.sputniknews.com/20220313/وزير-خارجية-قطر-يجري-اتصالا-مع-نظيره-الأوكراني-ما-فحواه؟-1059835552.html

وزير خارجية قطر يجري اتصالا مع نظيره الأوكراني... ما فحواه؟

وزير خارجية قطر يجري اتصالا مع نظيره الأوكراني... ما فحواه؟

دعا وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، جميع أطراف الأزمة ‏الروسية الأوكرانية إلى ضبط النفس، وذلك خلال اتصال أجراه مع نظيره... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T10:36+0000

2022-03-13T10:36+0000

2022-03-13T10:36+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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كما دعا وزير خارجية قطر في اتصاله مع كوليبا إلى حل الخلاف عبر الحوار البنّاء والطرق الدبلوماسية وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد، بحسب بيان رسمي.وشدد وزير الخارجية القطري كذلك في الاتصال على ضرورة ضمان سلامة المدنيين، واعتبار ذلك أولوية قصوى.كما أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن لوزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، على موقف قطر وحرصها على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية.وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل يوم الخميس الماضي، بيكتم رستم، المبعوث الخاص ‏للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي‎.‎وتم خلال المقابلة التي عقدت في مكتب أمير قطر في قصر البحر بالدوحة، استعراض آخر التطورات على الساحة الأوكرانية، والطرق السلمية والدبلوماسية الكفيلة بحلها، كما تم مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/زيلينسكي-وأمير-قطر-يبحثان-سبل-حل-الأزمة-الأوكرانية-بالطرق-السلمية-1059694983.html

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