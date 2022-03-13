https://arabic.sputniknews.com/20220313/وكالة-إيرانية-تكشف-تفاصيل-قصف-الحرس-الثوري-على-أربيل-ومعلومات-عن-الصواريخ-التي-أطلقت-1059853853.html

وكالة إيرانية تكشف تفاصيل قصف الحرس الثوري على أربيل ومعلومات عن الصواريخ التي أطلقت

وكالة إيرانية تكشف تفاصيل قصف الحرس الثوري على أربيل ومعلومات عن الصواريخ التي أطلقت

كشفت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأحد، تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على مدينة أربيل الليلة الماضية، والذي استهدف "موقعا... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T16:29+0000

2022-03-13T16:29+0000

2022-03-13T16:30+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

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ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن مصدر مطلع قوله إنه "تمت معاقبة الصهاينة بـ10 صواريخ إيرانية دقيقة من طراز فاتح، بما في ذلك صواريخ فاتح 110"، مضيفا أن "مركز إصابة الصواريخ كان مقر تجمع عدد كبير من الصهاينة".وتابع: "بالنظر إلى عدد الأشخاص الموجودين في هذه القاعدة، فإن احتمال وقوع إصابات بشرية من هذا الكيان مرتفع للغاية"، مردفا: "أطلقت الصواريخ القوية من المنطقة الشمالية الغربية لإيران وجميعها أصابت أهدافها".وواصل المصدر: "كان الهدف الرئيسي لصواريخ الحرس الثوري الإيراني في هذا الهجوم المقر الإسرائيلي وهو بعيد عن المواقع العسكرية الأمريكية".واستدركت: "بعض الجرائم الصهيونية الأخيرة ضد إيران انطلقت من الأراضي العراقية ولهذا السبب عمد الحرس الثوري الإيراني على معاقبة الكيان الصهيوني على نفس الأرض التي انطلقت منه التهديدات".وأكد المصدر: "ومن الطبيعي في حال استمرت هذه الجرائم أن يتم الرد عليها على الأقل على نفس المستوى بل بدرجات أعلى بكثير وكما لم يتوقعه الأعداء".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.وحسب قناة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري على "تلغرام"، قال الحرس الثوري في بيان، إنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة، مضيفا أن "أي تكرار لاعتداءات إسرائيل سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر".وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت "مواقع إسرائيلية سرية".وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال، اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم إطلاقها من خارج العراق.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله، إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".وفي وقت سابق من ليل السبت/ الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم، فيما أشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/إيران-تعلن-عن-توجيه-ضربة-جديدة-للموساد-قبل-الهجوم-الصاروخي-الذي-استهدف-أربيل-1059846923.html

https://arabic.sputniknews.com/20220313/أول-تعليق-من-السعودية-على-الهجوم-الصاروخي-الإيراني-الذي-استهدف-مدينة-أربيل-1059846232.html

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