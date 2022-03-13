https://arabic.sputniknews.com/20220313/وكالة-تكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-إلغاء-المحادثات-بين-إيران-والسعودية-1059851820.html

وكالة تكشف تفاصيل جديدة بشأن إلغاء المحادثات بين إيران والسعودية

وكالة تكشف تفاصيل جديدة بشأن إلغاء المحادثات بين إيران والسعودية

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، إنه لم "يتم تحديد موعد الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية"، نافية التقارير التي تحدثت عن تعليق المحادثات... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T15:44+0000

2022-03-13T15:44+0000

2022-03-13T15:45+0000

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وأضافت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أنه "لم يتم تحديد موعد لعقد الجولة الخامسة من المفاوضات ولم تعلن إيران موعدا محددا لهذه المفاوضات"، متابعا: "هناك تقارير غير رسمية تقول إنه تم التوصل لاتفاق على عقد جولة خامسة من المفاوضات الأربعاء القادم".وأضافت الوكالة الإيرانية، أن "بعض المصادر الإخبارية ادعت، في وقت سابق صباح اليوم، تعليق المفاوضات بين إيران والسعودية مؤقتًا".وكانت مصادر مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعلنت صباح اليوم الأحد، تعليق المحادثات بين إيران والسعودية مؤقتا.وبحسب وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، تشير التقارير إلى أن إيران علقت من جانب واحد المحادثات مع السعودية.وعلى هامش مؤتمر أنطاليا، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية ستعقد في بغداد يوم الأربعاء. وقال إن بغداد ستستضيف الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية يوم الأربعاء المقبل.جاء ذلك في تصريح له، يوم السبت، خلال مشاركته في منتدى انطاليا الدبلوماسي الذي ينعقد حاليا في تركيا، بحسب شبكة "رووداو" العراقية.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أكد أن بلاده على استعداد دائم لمواصلة المحادثات مع السعودية في إطار جولات المحادثات السابقة في بغداد، معتبرا أن موعد الجولة القادمة متعلق بقرار الرياض، وفقا لوكالة "فارس".كما أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول لنتيجة، مشددا على ضرورة أن يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/إعلام-تعليق-مؤقت-للمحادثات-بين-إيران-والسعودية-1059827858.html

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