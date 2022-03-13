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https://arabic.sputniknews.com/20220313/-ناشرا-محتوى-على-يوتيوب-مهددان-بالسجن-7-سنوات-بعد-تنفيذهما-مقلب-تحدي-24-ساعة-في-الليل-1059829207.html
ناشرا محتوى على "يوتيوب" مهددان بالسجن 7 سنوات بعد تنفيذهما مقلب "تحدي 24 ساعة في الليل"
ناشرا محتوى على "يوتيوب" مهددان بالسجن 7 سنوات بعد تنفيذهما مقلب "تحدي 24 ساعة في الليل"
يواجه ثنائي حكم بالسجن 7 سنوات، بسبب تصويرهما مقلب يعرض على ‏قناتهما على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.‏ 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T07:56+0000
2022-03-13T07:56+0000
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واختبأ الثنائي، شارلوت فيشر وجونسون لاروز، داخل متجر "تارغت" في ولاية بنسلفانيا الأمريكية طوال الليل من أجل تصوير مقلب يعرضاه على "يوتيوب".واعتقلت الشرطة الأمريكية الثنائي، ووجهت لهما تهمة التآمر والتعدي الجنائي من الدرجة الثالثة، وفقا لقناة "فوكس 29" الأمريكية.وكان الثنائي يصور "تحدي 24 ساعة في الليل في متجر تارغت" لمشتركي قناتهما على "يوتيوب"، والذي يختبئان فيه داخل الصناديق، قبل أن يغادر موظفو المتجر ليلا، ثم يتجولون في المتجر المظلم بمصابيحهم.وعلى الرغم من أن الثنائي قالا في مقطع الفيديو الخاص بهما أنهما سيبقيان في المتجر لمدة 24 ساعة، إلا أنهما غادرا المبنى من خلال مخرج في حوالي الساعة الثالثة صباحا، مما أدى إلى إطلاق جهاز الإنذار.وذكرت الشرطة في بيان لها أن شارلوت فيشر وجونسون لاروس عادا بعد ذلك إلى متجر "تارغت" في حوالي الساعة 8 من صباح اليوم التالي لإنهاء مقطع الفيديو الخاص بهما، ولم يسرقوا أي بضاعة من المتجر.وأكدت شارلوت فيشر أنها لم تكن تتوقع أن تواجه عقوبة السجن 7 سنوات، وأنها كانت تتوقع أن يتم فرض غرامة مالية عليهما.ومن المقرر أن يظهر الثنائي في جلسة استماع يوم 24 مارس/ آذار الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/ترامب-ينتقد-يوتيوب-عملاق-التكنولوجيا-وإعلام-الأخبار-المفبركة-يخشون-الحقيقة-1059788067.html
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مجتمع, منوعات

ناشرا محتوى على "يوتيوب" مهددان بالسجن 7 سنوات بعد تنفيذهما مقلب "تحدي 24 ساعة في الليل"

07:56 GMT 13.03.2022
© REUTERS / Lucy Nicholsonتطبيق "يوتيوب"
تطبيق يوتيوب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
تطبيق "يوتيوب"
© REUTERS / Lucy Nicholson
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يواجه ثنائي حكم بالسجن 7 سنوات، بسبب تصويرهما مقلب يعرض على ‏قناتهما على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.‏
واختبأ الثنائي، شارلوت فيشر وجونسون لاروز، داخل متجر "تارغت" في ولاية بنسلفانيا الأمريكية طوال الليل من أجل تصوير مقلب يعرضاه على "يوتيوب".
واعتقلت الشرطة الأمريكية الثنائي، ووجهت لهما تهمة التآمر والتعدي الجنائي من الدرجة الثالثة، وفقا لقناة "فوكس 29" الأمريكية.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ينظم مسيرة في كونروي بولاية تكساس الأمريكية، 29 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
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أمس, 01:05 GMT
وكان الثنائي يصور "تحدي 24 ساعة في الليل في متجر تارغت" لمشتركي قناتهما على "يوتيوب"، والذي يختبئان فيه داخل الصناديق، قبل أن يغادر موظفو المتجر ليلا، ثم يتجولون في المتجر المظلم بمصابيحهم.
وعلى الرغم من أن الثنائي قالا في مقطع الفيديو الخاص بهما أنهما سيبقيان في المتجر لمدة 24 ساعة، إلا أنهما غادرا المبنى من خلال مخرج في حوالي الساعة الثالثة صباحا، مما أدى إلى إطلاق جهاز الإنذار.
وذكرت الشرطة في بيان لها أن شارلوت فيشر وجونسون لاروس عادا بعد ذلك إلى متجر "تارغت" في حوالي الساعة 8 من صباح اليوم التالي لإنهاء مقطع الفيديو الخاص بهما، ولم يسرقوا أي بضاعة من المتجر.
وأكدت شارلوت فيشر أنها لم تكن تتوقع أن تواجه عقوبة السجن 7 سنوات، وأنها كانت تتوقع أن يتم فرض غرامة مالية عليهما.
ومن المقرر أن يظهر الثنائي في جلسة استماع يوم 24 مارس/ آذار الجاري.
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