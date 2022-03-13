https://arabic.sputniknews.com/20220313/-ناشرا-محتوى-على-يوتيوب-مهددان-بالسجن-7-سنوات-بعد-تنفيذهما-مقلب-تحدي-24-ساعة-في-الليل-1059829207.html

ناشرا محتوى على "يوتيوب" مهددان بالسجن 7 سنوات بعد تنفيذهما مقلب "تحدي 24 ساعة في الليل"

ناشرا محتوى على "يوتيوب" مهددان بالسجن 7 سنوات بعد تنفيذهما مقلب "تحدي 24 ساعة في الليل"

يواجه ثنائي حكم بالسجن 7 سنوات، بسبب تصويرهما مقلب يعرض على ‏قناتهما على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.‏ 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T07:56+0000

2022-03-13T07:56+0000

2022-03-13T07:56+0000

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1048401407_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_875bf02e39c105dec8a439e8121e7f34.jpg

واختبأ الثنائي، شارلوت فيشر وجونسون لاروز، داخل متجر "تارغت" في ولاية بنسلفانيا الأمريكية طوال الليل من أجل تصوير مقلب يعرضاه على "يوتيوب".واعتقلت الشرطة الأمريكية الثنائي، ووجهت لهما تهمة التآمر والتعدي الجنائي من الدرجة الثالثة، وفقا لقناة "فوكس 29" الأمريكية.وكان الثنائي يصور "تحدي 24 ساعة في الليل في متجر تارغت" لمشتركي قناتهما على "يوتيوب"، والذي يختبئان فيه داخل الصناديق، قبل أن يغادر موظفو المتجر ليلا، ثم يتجولون في المتجر المظلم بمصابيحهم.وعلى الرغم من أن الثنائي قالا في مقطع الفيديو الخاص بهما أنهما سيبقيان في المتجر لمدة 24 ساعة، إلا أنهما غادرا المبنى من خلال مخرج في حوالي الساعة الثالثة صباحا، مما أدى إلى إطلاق جهاز الإنذار.وذكرت الشرطة في بيان لها أن شارلوت فيشر وجونسون لاروس عادا بعد ذلك إلى متجر "تارغت" في حوالي الساعة 8 من صباح اليوم التالي لإنهاء مقطع الفيديو الخاص بهما، ولم يسرقوا أي بضاعة من المتجر.وأكدت شارلوت فيشر أنها لم تكن تتوقع أن تواجه عقوبة السجن 7 سنوات، وأنها كانت تتوقع أن يتم فرض غرامة مالية عليهما.ومن المقرر أن يظهر الثنائي في جلسة استماع يوم 24 مارس/ آذار الجاري.

https://arabic.sputniknews.com/20220312/ترامب-ينتقد-يوتيوب-عملاق-التكنولوجيا-وإعلام-الأخبار-المفبركة-يخشون-الحقيقة-1059788067.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات