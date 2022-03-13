https://arabic.sputniknews.com/20220313/-وزير-إسرائيلي-يشارك-في-إحياء-الذكرى-الثلاثين-لتفجير-السفارة-الإسرائيلية-في-بوينس-آيرس-1059849007.html
وزير إسرائيلي يشارك في إحياء الذكرى الثلاثين لتفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس
وزير إسرائيلي يشارك في إحياء الذكرى الثلاثين لتفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس
أعلن وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، أنه سيسافر غدا الإثنين إلى الأرجنتين كممثل لحكومة بلاده للمشاركة في سلسلة فعاليات بمناسبة الذكرى الثلاثين لتفجير السفارة... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T14:48+0000
2022-03-13T14:48+0000
2022-03-13T14:48+0000
إسرائيل
إيران
أخبار حزب الله
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وسيلقي ساعر كلمة في احتفال يقيمه البرلمان الأرجنتيني بهذه المناسبة، بحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد.وتعرضت السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في 17 مارس/آذار 1992 لتفجير انتحاري أسفر عن مقتل 29 شخصا من بينهم أربعة دبلوماسيين إسرائيليين، فضلا عن إصابة 220 شخصا.واتهمت إسرائيل والأرجنتين إيران بالتخطيط للعملية، التي يشتبه في أن عناصر من "حزب الله" اللبناني قاموا بها انتقاما لاغتيال الأمين العام للحزب عباس الموسوي في فبراير/شباط 1992.
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إسرائيل, إيران, أخبار حزب الله
وزير إسرائيلي يشارك في إحياء الذكرى الثلاثين لتفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس
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أعلن وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، أنه سيسافر غدا الإثنين إلى الأرجنتين كممثل لحكومة بلاده للمشاركة في سلسلة فعاليات بمناسبة الذكرى الثلاثين لتفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس.
وسيلقي ساعر كلمة في احتفال يقيمه البرلمان الأرجنتيني بهذه المناسبة، بحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية، اليوم الأحد.
وتعرضت السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في 17 مارس/آذار 1992 لتفجير انتحاري أسفر عن مقتل 29 شخصا من بينهم أربعة دبلوماسيين إسرائيليين، فضلا عن إصابة 220 شخصا.
واتهمت إسرائيل والأرجنتين إيران
بالتخطيط للعملية، التي يشتبه في أن عناصر من "حزب الله" اللبناني قاموا بها انتقاما لاغتيال الأمين العام للحزب عباس الموسوي في فبراير/شباط 1992.