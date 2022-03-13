https://arabic.sputniknews.com/20220313/8-آثار-جانبية-قبيحة-لشرب-كأس-من-النبيذ-يوميا-1059856970.html

8 آثار جانبية "قبيحة" لشرب كأس من النبيذ يوميا

8 آثار جانبية "قبيحة" لشرب كأس من النبيذ يوميا

أكدت دراسات سابقة أن تناول النبيذ باعتدال يمكن أن يكون أمرا جيدا للصحة، لكن خبراء أكدوا أنه ينطوي على آثار جانبية "قبيحة" حتى وإن كان الحديث يدور عن كأس واحد... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T17:56+0000

2022-03-13T17:56+0000

2022-03-13T17:56+0000

الصحة

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تقول خبيرة التغذية ليزا آر يونغ: "لا تحتاج إلى الشرب كل يوم، وربما يكون أقل من ذلك هو الأفضل، ولكن إذا كنت تشرب، فإن الإرشادات الغذائية تنصح بمشروب واحد للنساء ومشروبين للرجال".إلا أنها تحذر من أن تناول النبيذ على هذا المستوى المنخفض ليس مناسبا للجميع ويجب أن نكون على دراية بالآثار الجانبية المحتملة حتى للشرب الخفيف، بحسب "Eat This, Not That".وعددت ليزا الآثار الجانبية لشرب كوب واحد من النبيذ بانتظام على صحتك:1. يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدميمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم، ما قد يقود إلى الإصابة بفشل القلب وأمراض الكلى.2. يمكن أن يكون للنبيذ تأثير على أدويتكيتفاعل الكحول بطرق يحتمل أن تكون خطرة مع العديد من الأدوية، بما في ذلك الأسيتامينوفين ومضادات الاكتئاب ومسكنات الألم والمهدئات كما يمكن أن يجعل المضادات الحيوية عديمة الفائدة.3. يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثديحتى شرب الكحول المعتدل يبدو أنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وفقا لأكثر من 100 دراسة وبائية. وجد الباحثون أنه مقابل كل 10 غرامات من الكحول يتم تناولها يوميا (حوالي مشروب واحد)، كانت هناك زيادة مماثلة بنسبة 7% في خطر الإصابة بسرطان الثدي.4. يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بشكل عاموفقا لمقال بحثي نشر عام 2019، فإن شرب زجاجة نبيذ أسبوعيا - أقل بكثير من كوب واحد في اليوم- يزيد من خطر الإصابة بالسرطان مدى الحياة بقدر تدخين خمس سجائر للرجال و10 سجائر للنساء في الأسبوع.5. يمكن أن يؤدي إلى ضربات قلب غير طبيعيةشرب الكحول بشكل متكرر، حتى بكميات صغيرة، يمكن أن يزيد من خطر حدوث ضربات قلب سريعة بشكل غير طبيعي. وجد الباحثون أن أولئك الذين يشربون كل يوم هم الأكثر عرضة للخطر، مقارنة بمن يشربون الكحول مرة أو مرتين في الأسبوع.6. يمكن أن يؤدي للإصابة بأمراض القلبعلى عكس ما قيل في السابق، من أن شرب كميات قليلة من الكحول مفيدة للقلب، أصدر الاتحاد العالمي للقلب (WHF) مؤخرا موجزا جزم فيه بأنه "لا توجد كمية من الكحول مفيدة للقلب"، مؤكدا أن الكحول مرتبط بعدد كبير من الأمراض مثل زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الشريان التاجي، والسكتة الدماغية، وفشل القلب، وأمراض القلب الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، واعتلال عضلة القلب، والرجفان الأذيني، وتمدد الأوعية الدموية.7. يمكن أن يرهق كبدكيتطلب استهلاك الكحول اليومي عملا إضافيا من الكبد. يصنع الكبد إنزيمات التمثيل الغذائي التي تهضم وتفكك السموم مثل الكحول. يمكن أن يسبب تعاطي الكحول اليومي التليف أو التندب في أنسجة الكبد.8. يمكن أن يؤذي جهازك المناعيإذا كنت تشرب يوميا حتى بكميات قليلة، فقد تلاحظ أنك تصاب بنزلات البرد أو الأنفلونزا أو أمراض أخرى بشكل متكرر. وذلك لأن الكحول يمكن أن يضعف جهاز المناعة ويجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

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الصحة