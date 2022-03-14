https://arabic.sputniknews.com/20220314/أستراليا-تعلن-عزمها-فرض-عقوبات-على-33-من-رجال-الأعمال-الروس-وعائلاتهم-1059866921.html

أستراليا تعلن عزمها فرض عقوبات على 33 من رجال الأعمال الروس وعائلاتهم

أستراليا تعلن عزمها فرض عقوبات على 33 من رجال الأعمال الروس وعائلاتهم

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، أن بلادها بصدد فرض عقوبات تستهدف 33 من رجال الأعمال الروس وأفراد عائلاتهم. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T03:07+0000

2022-03-14T03:07+0000

2022-03-14T03:07+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

الحكومة الأسترالية

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موسكو - سبوتنيك. وقالت باين إن "الحكومة الأسترالية تعلن اليوم عقوبات جديدة على 33 من رجال الأعمال الروس وأفراد عائلاتهم المباشرين".وأوضحت أن "من بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي لكرة القدم. والمدير التنفيذي لشركة غازبروم الروسية أليكسي ميلر. والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف".وتابعت "نحن نؤيد بشدة الإعلانات الأخيرة الصادرة عن كندا والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن المزيد من الإجراءات التقييدية ضد الأفراد الروس الرئيسيين".وأعلنت الحكومة البريطانية، الخميس الماضي، "ضم 7 رجال أعمال روس بارزين إلى قائمة العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا، بينهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي رومان أبراموفيتش، ورئيس شركة "روسنفط" إيغور سيتشين"، الذي قالت إنه يرتبط بعلاقات وطيدة مع الرئيس فلاديمير بوتين.وأضافت أنه "تم تجميد كل ممتلكات مالك تشيلسي، وتم حظر التعامل المالي معه على الأفراد والشركات، بجانب حظر السفر والتنقل"، متابعة: أن "رئيس شركة روسنفط أيغور سيتشين، ورجال الأعمال البارز أوليغ ديريباسكا، تعرضوا لنفس العقوبات أيضا".وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، بينما تقول روسيا إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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الحكومة الأسترالية