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https://arabic.sputniknews.com/20220314/أصيب-بـ-3-جلطات-قلبية-أسطورة-الـ-wwe-سكوت-هول-يصارع-الموت-1059877549.html
أصيب بـ 3 جلطات قلبية... أسطورة الـ "WWE" سكوت هول يصارع الموت
أصيب بـ 3 جلطات قلبية... أسطورة الـ "WWE" سكوت هول يصارع الموت
يصارع الأمريكي سكوت هول أسطورة مصارعة المحترفين " WWE" الموت، بعد إصابته بثلاث جلطات قلبية عقب خضوعه لعملية جراحية. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T10:21+0000
2022-03-14T10:21+0000
رياضة
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وهول المعروف بشخصيته الشهيرة رازور رامون (63 عاما) ارتفعت شعبيته بشكل كبير في أوائل التسعينيات وأصبح واحدا من أبرز الشخصيات في الثقافة الأمريكية، بحسب موقع popculture.وشكل هول فريق NOW مع المصارعين هولك هوغان وكيفن ناش، واعتزل المصارعة في عام 2010، بعدما أصبح أول بطل لـ WWE Intercontinental لأربع مرات.عانى المصارع من ثلاث نوبات قلبية ليلة السبت، بعد عملية استبدال مفصل الورك التي أجراها مؤخرا.ويخضع هول لأجهزة دعم الحياة في مستشفى ويلستار كينستون في مدينة ماريتا، بولاية جورجيا الأمريكية.كان سلوك المصارع الأسطوري خارج الحلبة محل جدل، حيث واجه العديد من التهم القانونية على مر السنين، بما في ذلك تهمة محاولة القتل في عام 1983 وتهم العنف المنزلي في عام 2012 (تم إسقاط كلتا القضيتين لاحقا) وسوء السلوك الجنسي في عام 2002، جنبا إلى جنب مع قضايا تعاطي المخدرات الموثقة جيدا طوال حياته، حيث قام بإعادة التأهيل عدة مرات.
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رياضة

أصيب بـ 3 جلطات قلبية... أسطورة الـ "WWE" سكوت هول يصارع الموت

10:21 GMT 14.03.2022
© AP Photo / Richard Drewشعار شركة "المصارعة العالمية الترفيهية" WWE
شعار شركة المصارعة العالمية الترفيهية WWE - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Richard Drew
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يصارع الأمريكي سكوت هول أسطورة مصارعة المحترفين " WWE" الموت، بعد إصابته بثلاث جلطات قلبية عقب خضوعه لعملية جراحية.
وهول المعروف بشخصيته الشهيرة رازور رامون (63 عاما) ارتفعت شعبيته بشكل كبير في أوائل التسعينيات وأصبح واحدا من أبرز الشخصيات في الثقافة الأمريكية، بحسب موقع popculture.
وشكل هول فريق NOW مع المصارعين هولك هوغان وكيفن ناش، واعتزل المصارعة في عام 2010، بعدما أصبح أول بطل لـ WWE Intercontinental لأربع مرات.
عانى المصارع من ثلاث نوبات قلبية ليلة السبت، بعد عملية استبدال مفصل الورك التي أجراها مؤخرا.
ويخضع هول لأجهزة دعم الحياة في مستشفى ويلستار كينستون في مدينة ماريتا، بولاية جورجيا الأمريكية.
كان سلوك المصارع الأسطوري خارج الحلبة محل جدل، حيث واجه العديد من التهم القانونية على مر السنين، بما في ذلك تهمة محاولة القتل في عام 1983 وتهم العنف المنزلي في عام 2012 (تم إسقاط كلتا القضيتين لاحقا) وسوء السلوك الجنسي في عام 2002، جنبا إلى جنب مع قضايا تعاطي المخدرات الموثقة جيدا طوال حياته، حيث قام بإعادة التأهيل عدة مرات.
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