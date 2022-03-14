أصيب بـ 3 جلطات قلبية... أسطورة الـ "WWE" سكوت هول يصارع الموت
© AP Photo / Richard Drewشعار شركة "المصارعة العالمية الترفيهية" WWE
© AP Photo / Richard Drew
يصارع الأمريكي سكوت هول أسطورة مصارعة المحترفين " WWE" الموت، بعد إصابته بثلاث جلطات قلبية عقب خضوعه لعملية جراحية.
وهول المعروف بشخصيته الشهيرة رازور رامون (63 عاما) ارتفعت شعبيته بشكل كبير في أوائل التسعينيات وأصبح واحدا من أبرز الشخصيات في الثقافة الأمريكية، بحسب موقع popculture.
وشكل هول فريق NOW مع المصارعين هولك هوغان وكيفن ناش، واعتزل المصارعة في عام 2010، بعدما أصبح أول بطل لـ WWE Intercontinental لأربع مرات.
Scott Hall— #WrestleMania 🔥🔥 (@NXTWWEAEW) March 14, 2022
Razor Ramon
اعظم بطل للقب القارات
واللي كان معطيه قيمه تشبيه خلتو ما يفرق عن لقب
WWF
فوقتو
واحلي من قدم دور الهيل بالتسعينات
بكاريزما جعلتنا كا محبين للمصارعه نموت فيه
كان يقدم بروموهات علي المايك باسلوب الشخص السيئ تخليك تحبو عمدا
وكانت مجرد تبدا موسيقته تهيج القاعه😭 pic.twitter.com/VY6EudxA57
عانى المصارع من ثلاث نوبات قلبية ليلة السبت، بعد عملية استبدال مفصل الورك التي أجراها مؤخرا.
Razor ramon (Scott hall)— Mohamad Yahia (@mohamad205) March 14, 2022
كان واحد من أول الناس في عالم المصارعة والpop culture اللي خلوا دور الheel أو الvillain شيء ممتع و cool .
كان بيخلي دور الرجل السيء شخصية مفضلة لناس كثير وكان هذا ثورة في التسعينات .
The bad guy . pic.twitter.com/aJlPjvqzWf
ويخضع هول لأجهزة دعم الحياة في مستشفى ويلستار كينستون في مدينة ماريتا، بولاية جورجيا الأمريكية.
Gutted about Scott Hall. Razor Ramon was one of my favourites as a kid. RIP to the bad guy pic.twitter.com/pF2X1fgUKS— James Walley (@JamesWalley6) March 14, 2022
كان سلوك المصارع الأسطوري خارج الحلبة محل جدل، حيث واجه العديد من التهم القانونية على مر السنين، بما في ذلك تهمة محاولة القتل في عام 1983 وتهم العنف المنزلي في عام 2012 (تم إسقاط كلتا القضيتين لاحقا) وسوء السلوك الجنسي في عام 2002، جنبا إلى جنب مع قضايا تعاطي المخدرات الموثقة جيدا طوال حياته، حيث قام بإعادة التأهيل عدة مرات.