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"أنصار الله" تعلن مقتل 95 سودانيا وسعوديا من التحالف
"أنصار الله" تعلن مقتل 95 سودانيا وسعوديا من التحالف
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، مقتل 80 جنديا من القوات السودانية و15 من الجيش السعودي خلال معارك ضد قوات التحالف العربي. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T14:50+0000
2022-03-14T14:50+0000
العالم العربي
أنصار الله
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القاهرة – سبوتنيك. ونقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة عن مصدر عسكري، أن قوات الجماعة "طهرت عشرات المواقع والقرى غرب مدينة حَرَض [شمال غربي حجة] خلال عملية واسعة على مواقع تحالف العدوان [في إشارة إلى قوات التحالف العربي]".وأضاف أن "العملية غرب حَرَض استمرت يومين كاملين سيطر المجاهدون خلالها على مساحة تقدر بـ 54 كيلو مترا مربعا".ووفقاً للجماعة "أدت العملية إلى مقتل وإصابة أكثر من 500 عنصر من المرتزقة المحليين [يقصد قوات الجيش اليمني] والسودانيين والجيش السعودي، وبين القتلى أكثر من 80 سودانيا و15 جنديا سعوديا إضافة لعشرات الأسرى والجرحى".وأكدت "اغتنام عتاد عسكري كبير منه مدرعات ودبابات وأطقم عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة خلال العملية غرب حَرَض".وبثت جماعة "أنصار الله" عبر تلفزيون "المسيرة" مشاهد للعملية العسكرية التي أعلنت تنفيذها، تضمنت مشاهد قالت إنها لخسائر التحالف وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.وفي 12 فبراير/ شباط الماضي، أحرز مسلحو الجماعة تقدما ميدانيا في مديرية حَرَض شمال غربي حَجّة، خلال هجمات شنتها الجماعة على الجيش اليمني، استعادت خلالها سيطرتها على معسكر المِحصَام الاستراتيجي شرق مدينة حَرَض بعد أسبوع من سيطرة القوات الحكومية عليه، كما كسرت الجماعة الحصار المفروض منذ أسبوع على مقاتليها في المدينة.ويسيطر الجيش اليمني في محافظة حَجّة، على مديرية مِيدي وأجزاء من مديريات حَرَض وحيران وعَبْس ومستبأ شمال غربي حَجّة، من بين 31 مديرية في المحافظة المحاذية لـ4 محافظات هي صعدة وعمران والمحويت والحديدة، كما أنها حدودية مع منطقة جيزان جنوب غربي السعودية.
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https://arabic.sputniknews.com/20220312/أنقرة-تشن-هجوما-حادا-على-أنصار-الله-بعد-أحداث-صنعاء-1059807264.html
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العالم العربي, أنصار الله

"أنصار الله" تعلن مقتل 95 سودانيا وسعوديا من التحالف

14:50 GMT 14.03.2022
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / HANDOUT
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، مقتل 80 جنديا من القوات السودانية و15 من الجيش السعودي خلال معارك ضد قوات التحالف العربي.
القاهرة – سبوتنيك. ونقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة عن مصدر عسكري، أن قوات الجماعة "طهرت عشرات المواقع والقرى غرب مدينة حَرَض [شمال غربي حجة] خلال عملية واسعة على مواقع تحالف العدوان [في إشارة إلى قوات التحالف العربي]".
وأضاف أن "العملية غرب حَرَض استمرت يومين كاملين سيطر المجاهدون خلالها على مساحة تقدر بـ 54 كيلو مترا مربعا".
رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن مهدي المشاط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
"أنصار الله" بشأن إعدام اثنين من أسراها: تعد واضح للقوانين الإنسانية التي لم تراعها السعودية
أمس, 20:11 GMT
ووفقاً للجماعة "أدت العملية إلى مقتل وإصابة أكثر من 500 عنصر من المرتزقة المحليين [يقصد قوات الجيش اليمني] والسودانيين والجيش السعودي، وبين القتلى أكثر من 80 سودانيا و15 جنديا سعوديا إضافة لعشرات الأسرى والجرحى".
وأكدت "اغتنام عتاد عسكري كبير منه مدرعات ودبابات وأطقم عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة خلال العملية غرب حَرَض".
وبثت جماعة "أنصار الله" عبر تلفزيون "المسيرة" مشاهد للعملية العسكرية التي أعلنت تنفيذها، تضمنت مشاهد قالت إنها لخسائر التحالف وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
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12 مارس, 14:36 GMT
وفي 12 فبراير/ شباط الماضي، أحرز مسلحو الجماعة تقدما ميدانيا في مديرية حَرَض شمال غربي حَجّة، خلال هجمات شنتها الجماعة على الجيش اليمني، استعادت خلالها سيطرتها على معسكر المِحصَام الاستراتيجي شرق مدينة حَرَض بعد أسبوع من سيطرة القوات الحكومية عليه، كما كسرت الجماعة الحصار المفروض منذ أسبوع على مقاتليها في المدينة.
ويسيطر الجيش اليمني في محافظة حَجّة، على مديرية مِيدي وأجزاء من مديريات حَرَض وحيران وعَبْس ومستبأ شمال غربي حَجّة، من بين 31 مديرية في المحافظة المحاذية لـ4 محافظات هي صعدة وعمران والمحويت والحديدة، كما أنها حدودية مع منطقة جيزان جنوب غربي السعودية.
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