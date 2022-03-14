https://arabic.sputniknews.com/20220314/أنغام-تعلق-لأول-مرة-على-تقارير-زواجها-من-حسين-فهمي-1059904660.html
أنغام تعلق لأول مرة على تقارير زواجها من حسين فهمي
أنغام تعلق لأول مرة على تقارير زواجها من حسين فهمي
انتشرت خلال الأيام الماضية أخبارا تتحدث عن زواج المطربة المصرية أنغام من الممثل حسين فهمي. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T18:42+0000
2022-03-14T18:42+0000
2022-03-14T18:42+0000
مصر
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وأثناء زيارة أنغام إلى الكويت للمشاركة في إحياء حفل غنائي الخميس الماضي، سألها مجموعة من الصحفيين الشائعات التي طالتها خلال الفترة الأخيرة.ومن خلال استضافتها ببرنامج "ET بالعربي" علي هامش حفلها الأخير في دولة الكويت، ردت أنغام على ما تردد عن زواجها من الممثل حسين فهمي سرا، وقالت إنه انتابتها حالة من الضحك عندما علمت بها، وقالت: "سمعت وضحكت"، وهو الأمر الذى يؤكد أنها مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار الفنانين في مصر
أنغام تعلق لأول مرة على تقارير زواجها من حسين فهمي
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انتشرت خلال الأيام الماضية أخبارا تتحدث عن زواج المطربة المصرية أنغام من الممثل حسين فهمي.
وأثناء زيارة أنغام إلى الكويت للمشاركة في إحياء حفل غنائي الخميس الماضي، سألها مجموعة من الصحفيين الشائعات التي طالتها خلال الفترة الأخيرة.
ومن خلال استضافتها ببرنامج "ET بالعربي" علي هامش حفلها الأخير في دولة الكويت، ردت أنغام على ما تردد عن زواجها من الممثل حسين فهمي سرا، وقالت إنه انتابتها حالة من الضحك عندما علمت بها، وقالت: "سمعت وضحكت"، وهو الأمر الذى يؤكد أنها مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، بحسب موقع "بوابة الأهرام
".