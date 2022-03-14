عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220314/أنغام-تعلق-لأول-مرة-على-تقارير-زواجها-من-حسين-فهمي-1059904660.html
أنغام تعلق لأول مرة على تقارير زواجها من حسين فهمي
أنغام تعلق لأول مرة على تقارير زواجها من حسين فهمي
انتشرت خلال الأيام الماضية أخبارا تتحدث عن زواج المطربة المصرية أنغام من الممثل حسين فهمي. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T18:42+0000
2022-03-14T18:42+0000
مصر
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/19/1049654050_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_4b8389663f8ba0d8143a7f188e7fab43.jpg
وأثناء زيارة أنغام إلى الكويت للمشاركة في إحياء حفل غنائي الخميس الماضي، سألها مجموعة من الصحفيين الشائعات التي طالتها خلال الفترة الأخيرة.ومن خلال استضافتها ببرنامج "ET بالعربي" علي هامش حفلها الأخير في دولة الكويت، ردت أنغام على ما تردد عن زواجها من الممثل حسين فهمي سرا، وقالت إنه انتابتها حالة من الضحك عندما علمت بها، وقالت: "سمعت وضحكت"، وهو الأمر الذى يؤكد أنها مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/19/1049654050_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_ee5553df403ba864fa8f306e6b4bfe2d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار الفنانين في مصر

أنغام تعلق لأول مرة على تقارير زواجها من حسين فهمي

18:42 GMT 14.03.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالفنانة المصرية، أنغام
الفنانة المصرية، أنغام - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
تابعنا عبرGoogle news
انتشرت خلال الأيام الماضية أخبارا تتحدث عن زواج المطربة المصرية أنغام من الممثل حسين فهمي.
وأثناء زيارة أنغام إلى الكويت للمشاركة في إحياء حفل غنائي الخميس الماضي، سألها مجموعة من الصحفيين الشائعات التي طالتها خلال الفترة الأخيرة.
ومن خلال استضافتها ببرنامج "ET بالعربي" علي هامش حفلها الأخير في دولة الكويت، ردت أنغام على ما تردد عن زواجها من الممثل حسين فهمي سرا، وقالت إنه انتابتها حالة من الضحك عندما علمت بها، وقالت: "سمعت وضحكت"، وهو الأمر الذى يؤكد أنها مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала