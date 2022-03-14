https://arabic.sputniknews.com/20220314/إسرائيل-تقرر-استئناف-مصادرة-الأراضي-الفلسطينية-في-النقب-1059870488.html

إسرائيل تقرر استئناف مصادرة الأراضي الفلسطينية في النقب

إسرائيل تقرر استئناف مصادرة الأراضي الفلسطينية في النقب

قررت إسرائيل، اليوم الاثنين، استئناف سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية في النقب جنوبي البلاد، عبر بوابة التشجير التي ينفذها أحد الصناديق الصهيونية نيابة عن... 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T07:36+0000

2022-03-14T07:36+0000

2022-03-14T07:36+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وتوقعت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية عودة الاضطرابات إلى النقب، عقب كشفها عن قرار وزير البناء والإسكان زئيف إلكين الذي يقضي باستئناف تجريف الأراضي تحت ستار عملية التشجير التي يقوم بها "الصندوق القومي اليهودي"، بما في ذلك في بلدات عربية يسكنها بدو لا تعترف بها إسرائيل.وقبل نحو شهرين، اندلعت اضطرابات في النقب، على خلفية وصول مندوبين من "الصندوق القومي اليهودي" وهي منظمة صهيونية معروفة، يرافقهم نواب من الكنيست ينتمون لأحزاب اليمين إلى بلدات في النقب للقيام بعمليات زراعة الأشجار داخل أراضي خاصة بالسكان العرب الفلسطينيين.واعتقلت إسرائيل خلال احتجاجات واسعة في تلك البلدات عشرات البدو، في وقت تشير عملية التشجير إلى مصادرة السلطات الإسرائيلية للأراضي التي تمت عليها، وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها.وأمام مقاومة شرسة أبداها السكان البدو في النقب ضد مصادرة أراضيهم، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أواخر يناير/كانون الثاني 2022 بالعجز في مواجهتهم، مهددا بإقامة جدار حديدي فاصل ضدهم.وادعى نفتالي بينيت أن بدو النقب يعيشون في أراضيهم بصورة غير قانونية، رغم عدم وجود مكان ليسكنوا فيه بصورة قانونية، وإن كانت الفكرة هي تجميعهم وتركيزهم في عدة بلدات معترف بها، على حد قوله.وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن حكومته ستلجأ لإقامة جدار من حديد في حال عجزت عن فرض سيطرتها على السكان هناك، معتبرا وجودهم تهديدا حقيقيا لإسرائيل.ويخشى الفلسطينيون من استغلال إسرائيل الانشغال الدولي بالأحداث في أوكرانيا، لتصعيد عملياتها الاستيطانية وإنهاء بعض الملفات العالقة، بما في ذلك في النقب والقرى غير المعترف بها هناك.وتشهد منطقة النقب في جنوب إسرائيل احتجاجات في الفترة الأخيرة على أعمال التجريف التي تسميها إسرائيل برنامج "تشجير".وتقدمت المنظمة الصهيونية العالمية، في وقت سابق من الشهر الجاري، بطلب إلى الحكومة الإسرائيلية لبناء بلدة يهودية في منطقة النقب تضم 1000 وحدة سكنية لإيواء يهود أوكرانيا القادمين إلى إسرائيل، هرباً من الحرب، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

https://arabic.sputniknews.com/20220129/بينيت-يهدد-بجدار-فاصل-في-النقب-1057431660.html

https://arabic.sputniknews.com/20220307/وسط-تنديد-فلسطيني-هل-تزيد-إسرائيل-من-خططها-الاستيطانية-في-النقب-والضفة-1059595461.html

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