عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220314/إسرائيل-تقرر-استئناف-مصادرة-الأراضي-الفلسطينية-في-النقب-1059870488.html
إسرائيل تقرر استئناف مصادرة الأراضي الفلسطينية في النقب
إسرائيل تقرر استئناف مصادرة الأراضي الفلسطينية في النقب
قررت إسرائيل، اليوم الاثنين، استئناف سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية في النقب جنوبي البلاد، عبر بوابة التشجير التي ينفذها أحد الصناديق الصهيونية نيابة عن... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T07:36+0000
2022-03-14T07:36+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102178/99/1021789937_0:97:1032:678_1920x0_80_0_0_9551263e247c3536b16fce8e8b6f56cb.jpg
وتوقعت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية عودة الاضطرابات إلى النقب، عقب كشفها عن قرار وزير البناء والإسكان زئيف إلكين الذي يقضي باستئناف تجريف الأراضي تحت ستار عملية التشجير التي يقوم بها "الصندوق القومي اليهودي"، بما في ذلك في بلدات عربية يسكنها بدو لا تعترف بها إسرائيل.وقبل نحو شهرين، اندلعت اضطرابات في النقب، على خلفية وصول مندوبين من "الصندوق القومي اليهودي" وهي منظمة صهيونية معروفة، يرافقهم نواب من الكنيست ينتمون لأحزاب اليمين إلى بلدات في النقب للقيام بعمليات زراعة الأشجار داخل أراضي خاصة بالسكان العرب الفلسطينيين.واعتقلت إسرائيل خلال احتجاجات واسعة في تلك البلدات عشرات البدو، في وقت تشير عملية التشجير إلى مصادرة السلطات الإسرائيلية للأراضي التي تمت عليها، وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها.وأمام مقاومة شرسة أبداها السكان البدو في النقب ضد مصادرة أراضيهم، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أواخر يناير/كانون الثاني 2022 بالعجز في مواجهتهم، مهددا بإقامة جدار حديدي فاصل ضدهم.وادعى نفتالي بينيت أن بدو النقب يعيشون في أراضيهم بصورة غير قانونية، رغم عدم وجود مكان ليسكنوا فيه بصورة قانونية، وإن كانت الفكرة هي تجميعهم وتركيزهم في عدة بلدات معترف بها، على حد قوله.وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن حكومته ستلجأ لإقامة جدار من حديد في حال عجزت عن فرض سيطرتها على السكان هناك، معتبرا وجودهم تهديدا حقيقيا لإسرائيل.ويخشى الفلسطينيون من استغلال إسرائيل الانشغال الدولي بالأحداث في أوكرانيا، لتصعيد عملياتها الاستيطانية وإنهاء بعض الملفات العالقة، بما في ذلك في النقب والقرى غير المعترف بها هناك.وتشهد منطقة النقب في جنوب إسرائيل احتجاجات في الفترة الأخيرة على أعمال التجريف التي تسميها إسرائيل برنامج "تشجير".وتقدمت المنظمة الصهيونية العالمية، في وقت سابق من الشهر الجاري، بطلب إلى الحكومة الإسرائيلية لبناء بلدة يهودية في منطقة النقب تضم 1000 وحدة سكنية لإيواء يهود أوكرانيا القادمين إلى إسرائيل، هرباً من الحرب، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
https://arabic.sputniknews.com/20220129/بينيت-يهدد-بجدار-فاصل-في-النقب-1057431660.html
https://arabic.sputniknews.com/20220307/وسط-تنديد-فلسطيني-هل-تزيد-إسرائيل-من-خططها-الاستيطانية-في-النقب-والضفة-1059595461.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102178/99/1021789937_0:0:1032:774_1920x0_80_0_0_793b714e132f4eee79fdd5edc491420f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تقرر استئناف مصادرة الأراضي الفلسطينية في النقب

07:36 GMT 14.03.2022
© Sputnik . Jamil Al-Kadamaniمدخل قرية أم الحيران
مدخل قرية أم الحيران - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik . Jamil Al-Kadamani
تابعنا عبرGoogle news
قررت إسرائيل، اليوم الاثنين، استئناف سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية في النقب جنوبي البلاد، عبر بوابة التشجير التي ينفذها أحد الصناديق الصهيونية نيابة عن الدولة.
وتوقعت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية عودة الاضطرابات إلى النقب، عقب كشفها عن قرار وزير البناء والإسكان زئيف إلكين الذي يقضي باستئناف تجريف الأراضي تحت ستار عملية التشجير التي يقوم بها "الصندوق القومي اليهودي"، بما في ذلك في بلدات عربية يسكنها بدو لا تعترف بها إسرائيل.
وقبل نحو شهرين، اندلعت اضطرابات في النقب، على خلفية وصول مندوبين من "الصندوق القومي اليهودي" وهي منظمة صهيونية معروفة، يرافقهم نواب من الكنيست ينتمون لأحزاب اليمين إلى بلدات في النقب للقيام بعمليات زراعة الأشجار داخل أراضي خاصة بالسكان العرب الفلسطينيين.
واعتقلت إسرائيل خلال احتجاجات واسعة في تلك البلدات عشرات البدو، في وقت تشير عملية التشجير إلى مصادرة السلطات الإسرائيلية للأراضي التي تمت عليها، وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
بينيت يهدد "بجدار فاصل" في النقب
29 يناير, 14:49 GMT
وأمام مقاومة شرسة أبداها السكان البدو في النقب ضد مصادرة أراضيهم، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أواخر يناير/كانون الثاني 2022 بالعجز في مواجهتهم، مهددا بإقامة جدار حديدي فاصل ضدهم.
وادعى نفتالي بينيت أن بدو النقب يعيشون في أراضيهم بصورة غير قانونية، رغم عدم وجود مكان ليسكنوا فيه بصورة قانونية، وإن كانت الفكرة هي تجميعهم وتركيزهم في عدة بلدات معترف بها، على حد قوله.
وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن حكومته ستلجأ لإقامة جدار من حديد في حال عجزت عن فرض سيطرتها على السكان هناك، معتبرا وجودهم تهديدا حقيقيا لإسرائيل.
مستوطنة رمات شالوم شرق القدس، المستوطنات، الضفة الغربية، 22 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
وسط تنديد فلسطيني.. هل تزيد إسرائيل من خططها الاستيطانية في النقب والضفة
7 مارس, 21:19 GMT
ويخشى الفلسطينيون من استغلال إسرائيل الانشغال الدولي بالأحداث في أوكرانيا، لتصعيد عملياتها الاستيطانية وإنهاء بعض الملفات العالقة، بما في ذلك في النقب والقرى غير المعترف بها هناك.
وتشهد منطقة النقب في جنوب إسرائيل احتجاجات في الفترة الأخيرة على أعمال التجريف التي تسميها إسرائيل برنامج "تشجير".
وتقدمت المنظمة الصهيونية العالمية، في وقت سابق من الشهر الجاري، بطلب إلى الحكومة الإسرائيلية لبناء بلدة يهودية في منطقة النقب تضم 1000 وحدة سكنية لإيواء يهود أوكرانيا القادمين إلى إسرائيل، هرباً من الحرب، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала