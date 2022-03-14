https://arabic.sputniknews.com/20220314/إسرائيل-تقول-إنها-لن-تكون-وسيلة-لتحايل-روسيا-على-العقوبات-1059878993.html

إسرائيل تقول إنها لن تكون وسيلة لتحايل روسيا على العقوبات

إسرائيل تقول إنها لن تكون وسيلة لتحايل روسيا على العقوبات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لن تكون سبيلا لالتفاف روسيا على العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة ودول غربية... 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T10:50+0000

2022-03-14T10:50+0000

2022-03-14T10:50+0000

روسيا

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049404328_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_afe5599258a0942c939fe6884623d3c5.jpg

وأضاف لابيد خلال زيارة إلى سلوفاكيا التقى خلالها وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كورتشوك: "تنسق وزارة الشؤون الخارجية الأمر مع الشركاء بما يشمل بنك إسرائيل المركزي ووزارة المال ووزارة الاقتصاد وهيئة المطارات ووزارة الطاقة وجهات أخرى" وفقا لوكالة "رويترز".وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، يوم الأحد، إن موسكو لن تطلب من الولايات المتحدة وأوروبا رفع العقوبات ولن تغير الضغوط الغربية مسار موسكو.وأضاف: "العقوبات ليست قرارنا. لقد فرضت علينا من قبل من هم على شاكلة الولايات المتحدة وأتباعها، ودعونا نعبر عن ذلك بصراحة، إنهم يريدون الضغط على روسيا، لوضع اقتصادنا والمواطنين العاديين في موقف صعب للغاية. والقيام بذلك عقابا لها على قراراتها السياسية السيادية... لذلك، فإن العقوبات كأداة للضغط علينا، أولا، غير شرعية، وثانيا، لن تعطي نتيجة".وتابع: "لن نطلب رفع هذه العقوبات. سنواصل ببساطة تطوير اقتصادنا وقدرتنا على التطور بشكل مستقل، بالاعتماد على هؤلاء الأصدقاء والأشخاص ذوي التفكير المماثل لنا".وفرضت دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" العديد من العقوبات ضد روسيا في ضوء الصراع الروسي-الأوكراني، وتبحث الآن تلك الدول على مصادر بديلة للطاقة تغنيها عن الاعتماد على الغاز والطاقة الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/الخارجية-الروسية-لن-نطلب-رفع-العقوبات-والضغط-الغربي-لن-يغير-مسار-موسكو-1059865209.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, إسرائيل