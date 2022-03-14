https://arabic.sputniknews.com/20220314/إعلام-برشلونة-يسعى-لضم-محمد-صلاح-1059909185.html
إعلام: برشلونة يسعى لضم محمد صلاح
إعلام: برشلونة يسعى لضم محمد صلاح
ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي برشلونة يسعى لضم اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول في الوقت الحالي، إلى صفوفه، 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T21:48+0000
2022-03-14T21:48+0000
2022-03-14T21:48+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
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ويسعى البارسا إلى ضم محمد صلاح خلال خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، بينما قالت صحف إسبانية إن الفرعون المصري يمثل اختيارا مفضلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا.ويسعى برشلونة إلى تدعيم صفوف فريقه حتى يحقق نتائج أفضل في الصيف المقبل، خاصة أن صلاح استطاع تحقيق نتائج جيدة في السابق عن طريق استخدامه في مراكز هجومية مختلفة.وبحسب تقديرات الصحف الإسبانية فإن تكلفة محمد صلاح ستتراوح بين 60 و70 مليون يورو، بينما يضع النادي اعتمادات مالية تصل إلى 100 مليون يورو حالة تم التعاقد مع صلاح لمدة 4 سنوات.يذكر أن عقد صلاح مع ليفربول سينتهي الصيف المقبل بينما لم يتوصل إلى اتفاق بشأن التجديد مع ناديه ليفربول.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/بعد-إصابة-محمد-صلاح-هل-يشارك-في-مباراتي-المنتخب-المصري-أمام-السنغال-1059853070.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
إعلام: برشلونة يسعى لضم محمد صلاح
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ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي برشلونة يسعى لضم اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول في الوقت الحالي، إلى صفوفه،
ويسعى البارسا إلى ضم محمد صلاح
خلال خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، بينما قالت صحف إسبانية إن الفرعون المصري يمثل اختيارا مفضلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا.
ويسعى برشلونة إلى تدعيم صفوف فريقه حتى يحقق نتائج أفضل
في الصيف المقبل، خاصة أن صلاح استطاع تحقيق نتائج جيدة في السابق عن طريق استخدامه في مراكز هجومية مختلفة.
وبحسب تقديرات الصحف الإسبانية فإن تكلفة محمد صلاح
ستتراوح بين 60 و70 مليون يورو، بينما يضع النادي اعتمادات مالية تصل إلى 100 مليون يورو حالة تم التعاقد مع صلاح لمدة 4 سنوات.
يذكر أن عقد صلاح مع ليفربول
سينتهي الصيف المقبل بينما لم يتوصل إلى اتفاق بشأن التجديد مع ناديه ليفربول.