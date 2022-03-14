https://arabic.sputniknews.com/20220314/إعلام-تعطل-عدد-من-المواقع-الحكومية-الإسرائيلية-واشتباه-بحدوث-هجوم-سيبراني-1059904999.html
إعلام: تعطل عدد من المواقع الحكومية الإسرائيلية واشتباه بحدوث هجوم سيبراني
إعلام: تعطل عدد من المواقع الحكومية الإسرائيلية واشتباه بحدوث هجوم سيبراني
تعطل عدد من المواقع الحكومية الإسرائيلية، بينها مواقع وزارات الداخلية والصحة والقضاء والرفاه ومكتب رئيس الوزراء، في حين يرجح أن يكون وراء هذا الحادث هجوم... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T18:48+0000
2022-03-14T18:48+0000
2022-03-14T18:48+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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القدس - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن عددا من المواقع الحكومية في إسرائيل تعطلت، وهناك اشتباه بأن يكون هجوم إلكتروني (سيبراني) وراء الحادث.وبيّنت الوزارة أن من بين المواقع التي لم تعد تعمل، مواقع وزارات الداخلية والصحة والقضاء والرفاه ومكتب رئيس الوزراء.وفي نفس السياق، رجح مصدر أمني إسرائيلي لقناة "كان" أن يكون هجوم إلكتروني وراء تعطل هذه المواقع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: تعطل عدد من المواقع الحكومية الإسرائيلية واشتباه بحدوث هجوم سيبراني
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تعطل عدد من المواقع الحكومية الإسرائيلية، بينها مواقع وزارات الداخلية والصحة والقضاء والرفاه ومكتب رئيس الوزراء، في حين يرجح أن يكون وراء هذا الحادث هجوم سيبراني.
القدس - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن عددا من المواقع الحكومية
في إسرائيل تعطلت، وهناك اشتباه بأن يكون هجوم إلكتروني (سيبراني) وراء الحادث.
وبيّنت الوزارة أن من بين المواقع التي لم تعد تعمل، مواقع وزارات الداخلية والصحة والقضاء والرفاه ومكتب رئيس الوزراء.
وفي نفس السياق، رجح مصدر أمني إسرائيلي لقناة "كان" أن يكون هجوم إلكتروني
وراء تعطل هذه المواقع.