عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220314/إعلام-تعطل-عدد-من-المواقع-الحكومية-الإسرائيلية-واشتباه-بحدوث-هجوم-سيبراني-1059904999.html
إعلام: تعطل عدد من المواقع الحكومية الإسرائيلية واشتباه بحدوث هجوم سيبراني
إعلام: تعطل عدد من المواقع الحكومية الإسرائيلية واشتباه بحدوث هجوم سيبراني
تعطل عدد من المواقع الحكومية الإسرائيلية، بينها مواقع وزارات الداخلية والصحة والقضاء والرفاه ومكتب رئيس الوزراء، في حين يرجح أن يكون وراء هذا الحادث هجوم... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T18:48+0000
2022-03-14T18:48+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102814/28/1028142829_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_790ef586ad382973cacc065c60c70edd.jpg
القدس - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن عددا من المواقع الحكومية في إسرائيل تعطلت، وهناك اشتباه بأن يكون هجوم إلكتروني (سيبراني) وراء الحادث.وبيّنت الوزارة أن من بين المواقع التي لم تعد تعمل، مواقع وزارات الداخلية والصحة والقضاء والرفاه ومكتب رئيس الوزراء.وفي نفس السياق، رجح مصدر أمني إسرائيلي لقناة "كان" أن يكون هجوم إلكتروني وراء تعطل هذه المواقع.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102814/28/1028142829_388:0:3500:2334_1920x0_80_0_0_d0125b9fce1a14c22c04706737da3606.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: تعطل عدد من المواقع الحكومية الإسرائيلية واشتباه بحدوث هجوم سيبراني

18:48 GMT 14.03.2022
© REUTERS / Ronen Zvulunعلم إسرائيل على خلفية مدينة القدس، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017
علم إسرائيل على خلفية مدينة القدس، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Ronen Zvulun
تابعنا عبرGoogle news
تعطل عدد من المواقع الحكومية الإسرائيلية، بينها مواقع وزارات الداخلية والصحة والقضاء والرفاه ومكتب رئيس الوزراء، في حين يرجح أن يكون وراء هذا الحادث هجوم سيبراني.
القدس - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن عددا من المواقع الحكومية في إسرائيل تعطلت، وهناك اشتباه بأن يكون هجوم إلكتروني (سيبراني) وراء الحادث.
وبيّنت الوزارة أن من بين المواقع التي لم تعد تعمل، مواقع وزارات الداخلية والصحة والقضاء والرفاه ومكتب رئيس الوزراء.
وفي نفس السياق، رجح مصدر أمني إسرائيلي لقناة "كان" أن يكون هجوم إلكتروني وراء تعطل هذه المواقع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала