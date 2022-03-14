https://arabic.sputniknews.com/20220314/إيران-تكشف-مصير-الجولة-الخامسة-من-المحادثات-مع-السعودية-1059876192.html

إيران تكشف مصير الجولة الخامسة من المحادثات مع السعودية

إيران تكشف مصير الجولة الخامسة من المحادثات مع السعودية

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن مصير الجولة الخامسة من المحادثات التي تستضيفها العاصمة العراقية بغداد مع السعودية. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T09:46+0000

2022-03-14T09:46+0000

2022-03-14T09:46+0000

السعودية

إيران

أخبار إيران

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جاء ذلك بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.ونفى المتحدث أن يكون موعد الجلسة الخامسة من المحادثات بين بلاده والسعودية قد تحدد.وقال خطيب زاده: "موعد الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية لم يحدد بعد وسيعلن حينما يتفق الجانبان عليه".وأمس الأول (السبت)، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن بغداد ستستضيف الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية يوم الأربعاء المقبل.وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشف للمرة الأولى، في مايو/أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/أيلول 2014.

https://arabic.sputniknews.com/20220312/وزير-الخارجية-العراقي-بغداد-تستضيف-الأربعاء-الجولة-الخامسة-من-الحوار-بين-إيران-والسعودية-1059808118.html

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