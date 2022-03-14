https://arabic.sputniknews.com/20220314/اكتشاف-مومياوتين-لابنتي-الملك-توت-عنخ-آمون-1059907809.html
اكتشاف مومياوتين لابنتي الملك توت عنخ آمون
اكتشاف مومياوتين لابنتي الملك توت عنخ آمون
اكتشف الباحثون مومياوتين تعودان لفتاتين يعتقد أنهما ابنتي الملك المصري توت عنخ آمون. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T20:37+0000
2022-03-14T20:37+0000
2022-03-14T20:37+0000
توت عنخ آمون
الفراعنة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104214/45/1042144526_0:303:4876:3046_1920x0_80_0_0_94a63b3fc84c2f0b72217f568af5e4f5.jpg
وحسب موقع إكسبريس، فإن العثور على مومياوتين محنطتين لطفلتين داخل مقبرة الملك الراحل توت عنخ آمون، أثار دهشة الباحثين خاصة بعد تحليل الحمض النووي الذي أثبت أنهما مومياوتين لفتاتين من المحتمل أن تكونا بنات توت عنخ آمون.وأكد الباحثون أن كلتيهما وُلدت ميتة، الأولى ماتت في سن أربعة أشهر، والأخرى في موعدها الكامل تقريبًا.وأشار موقع "إكسبريس" إلى أن رفات الفتاتين محفوظ في المتحف المصري الكبير في القاعة المخصصة للملك الشاب توت عنخ آمون ومقتنياته.من جهتها، قالت البروفيسورة سليمة إكرام، عالمة المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "كان هناك معدل وفيات مرتفع بين الرضع والأطفال في العالم القديم، وهو أمر لا يثير الدهشة، لكن من غير العادي أن يتم تحنيطهم بعناية، ولفهم، ووضعهم في شرنقة، لذلك يظهر العناية بتلك المومياوتين مما يدل على أنهم بنات الملك".
https://arabic.sputniknews.com/20220305/خنجر-توت-عنخ-آمون-الغامض-يثير-التساؤلات-هل-هو-هدية-من-الفضاء؟-1059493354.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104214/45/1042144526_206:0:4670:3348_1920x0_80_0_0_63f0829d636823bc9a8a69186f1e7565.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
توت عنخ آمون, الفراعنة
اكتشاف مومياوتين لابنتي الملك توت عنخ آمون
تابعنا عبر
اكتشف الباحثون مومياوتين تعودان لفتاتين يعتقد أنهما ابنتي الملك المصري توت عنخ آمون.
وحسب موقع إكسبريس
، فإن العثور على مومياوتين محنطتين لطفلتين داخل مقبرة الملك الراحل توت عنخ آمون، أثار دهشة الباحثين خاصة بعد تحليل الحمض النووي الذي أثبت أنهما مومياوتين لفتاتين من المحتمل أن تكونا بنات توت عنخ آمون.
وأكد الباحثون أن كلتيهما وُلدت ميتة، الأولى ماتت في
سن أربعة أشهر، والأخرى في موعدها الكامل تقريبًا.
وأشار موقع "إكسبريس" إلى أن رفات الفتاتين محفوظ في المتحف المصري الكبير في القاعة المخصصة للملك الشاب توت عنخ آمون ومقتنياته.
وكان قبر الملك توت غنخ أمون، قد تم اكتشافه كاملا بنسبة 100% على يد هوارد كارتر عام 1922 ولم يمسه لصوص القبور.
من جهتها، قالت البروفيسورة سليمة إكرام، عالمة المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "كان هناك معدل وفيات مرتفع بين الرضع والأطفال في العالم القديم، وهو أمر لا يثير الدهشة، لكن من غير العادي
أن يتم تحنيطهم بعناية، ولفهم، ووضعهم في شرنقة، لذلك يظهر العناية بتلك المومياوتين مما يدل على أنهم بنات الملك".