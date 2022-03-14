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اكتشاف مومياوتين لابنتي الملك توت عنخ آمون
اكتشاف مومياوتين لابنتي الملك توت عنخ آمون
اكتشف الباحثون مومياوتين تعودان لفتاتين يعتقد أنهما ابنتي الملك المصري توت عنخ آمون. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T20:37+0000
2022-03-14T20:37+0000
توت عنخ آمون
الفراعنة
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وحسب موقع إكسبريس، فإن العثور على مومياوتين محنطتين لطفلتين داخل مقبرة الملك الراحل توت عنخ آمون، أثار دهشة الباحثين خاصة بعد تحليل الحمض النووي الذي أثبت أنهما مومياوتين لفتاتين من المحتمل أن تكونا بنات توت عنخ آمون.وأكد الباحثون أن كلتيهما وُلدت ميتة، الأولى ماتت في سن أربعة أشهر، والأخرى في موعدها الكامل تقريبًا.وأشار موقع "إكسبريس" إلى أن رفات الفتاتين محفوظ في المتحف المصري الكبير في القاعة المخصصة للملك الشاب توت عنخ آمون ومقتنياته.من جهتها، قالت البروفيسورة سليمة إكرام، عالمة المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "كان هناك معدل وفيات مرتفع بين الرضع والأطفال في العالم القديم، وهو أمر لا يثير الدهشة، لكن من غير العادي أن يتم تحنيطهم بعناية، ولفهم، ووضعهم في شرنقة، لذلك يظهر العناية بتلك المومياوتين مما يدل على أنهم بنات الملك".
https://arabic.sputniknews.com/20220305/خنجر-توت-عنخ-آمون-الغامض-يثير-التساؤلات-هل-هو-هدية-من-الفضاء؟-1059493354.html
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توت عنخ آمون, الفراعنة

اكتشاف مومياوتين لابنتي الملك توت عنخ آمون

20:37 GMT 14.03.2022
© REUTERS / PETER NICHOLLSرأس توت عنخ آمون قبل بيعها في دار كريستيز للمزادات في لندن
رأس توت عنخ آمون قبل بيعها في دار كريستيز للمزادات في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / PETER NICHOLLS
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اكتشف الباحثون مومياوتين تعودان لفتاتين يعتقد أنهما ابنتي الملك المصري توت عنخ آمون.
وحسب موقع إكسبريس، فإن العثور على مومياوتين محنطتين لطفلتين داخل مقبرة الملك الراحل توت عنخ آمون، أثار دهشة الباحثين خاصة بعد تحليل الحمض النووي الذي أثبت أنهما مومياوتين لفتاتين من المحتمل أن تكونا بنات توت عنخ آمون.
علماء آثار مصريون يرتدون الكمامات الحماية من عدوى كورونا، خلال ترميم التابوت الذهبي للفرعون توت عنخ آمون (الذي حكم بين 1342 إلى 1325 ق.م.) في معمل الترميم بالمتحف المصري الكبير، الذي شيد حديثا في الجيزة بضواحي القاهرة ، 13 أبريل 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
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وأكد الباحثون أن كلتيهما وُلدت ميتة، الأولى ماتت في سن أربعة أشهر، والأخرى في موعدها الكامل تقريبًا.
وأشار موقع "إكسبريس" إلى أن رفات الفتاتين محفوظ في المتحف المصري الكبير في القاعة المخصصة للملك الشاب توت عنخ آمون ومقتنياته.

وكان قبر الملك توت غنخ أمون، قد تم اكتشافه كاملا بنسبة 100% على يد هوارد كارتر عام 1922 ولم يمسه لصوص القبور.

من جهتها، قالت البروفيسورة سليمة إكرام، عالمة المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "كان هناك معدل وفيات مرتفع بين الرضع والأطفال في العالم القديم، وهو أمر لا يثير الدهشة، لكن من غير العادي أن يتم تحنيطهم بعناية، ولفهم، ووضعهم في شرنقة، لذلك يظهر العناية بتلك المومياوتين مما يدل على أنهم بنات الملك".
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