https://arabic.sputniknews.com/20220314/الأرصاد-المصرية-تتوقع-استمرار-الموجة-الباردة-1059904000.html
الأرصاد المصرية تتوقع استمرار الموجة الباردة
الأرصاد المصرية تتوقع استمرار الموجة الباردة
توقع خبراء الأرصاد الجوية المصرية استمرار الموجة الباردة التي تشهدها البلاد منذ أيام حتى الأربعاء المقبل وذلك على جميع المناطق في مصر. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T18:20+0000
2022-03-14T18:20+0000
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وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية المصرية محمود شاهين، إن مصر ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من يوم الخميس المقبل وفقا للتوقعات.ولفت إلى أن معدل الارتفاع في درجات يتراوح بين درجتين و5 درجات، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" المصرية.ولفت شاهين إلى أن درجات الحرارة لا تزال منخفضة بشكل ملحوظ على عموم البلاد، بينما تشير التقديرات إلى وصولها إلى 15 درجة مئوية في شمال البلاد والوجه البحري.أما في جنوب البلاد فتتراوح درجات الحرارة بين 20 إلى 22 درجة مئوية.ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية المصرية إلى استمرار نشاط الرياح مع وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وبعض مناطق القاهرة الكبرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/هيئة-الأرصاد-المصرية-تحذر-من-ليلة-شديدة-البرودة-على-كافة-أنحاء-الجمهورية-1059862933.html
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الأرصاد المصرية تتوقع استمرار الموجة الباردة
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توقع خبراء الأرصاد الجوية المصرية استمرار الموجة الباردة التي تشهدها البلاد منذ أيام حتى الأربعاء المقبل وذلك على جميع المناطق في مصر.
وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية
المصرية محمود شاهين، إن مصر ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من يوم الخميس المقبل وفقا للتوقعات.
ولفت إلى أن معدل الارتفاع في درجات يتراوح بين درجتين و5 درجات، بحسب ما ذكرته
"بوابة الأهرام" المصرية.
ولفت شاهين إلى أن درجات الحرارة
لا تزال منخفضة بشكل ملحوظ على عموم البلاد، بينما تشير التقديرات إلى وصولها إلى 15 درجة مئوية في شمال البلاد والوجه البحري.
أما في جنوب البلاد فتتراوح درجات الحرارة بين 20 إلى 22 درجة مئوية.
ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية المصرية إلى استمرار نشاط الرياح
مع وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وبعض مناطق القاهرة الكبرى.