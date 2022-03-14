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الأرصاد المصرية تتوقع استمرار الموجة الباردة
الأرصاد المصرية تتوقع استمرار الموجة الباردة
توقع خبراء الأرصاد الجوية المصرية استمرار الموجة الباردة التي تشهدها البلاد منذ أيام حتى الأربعاء المقبل وذلك على جميع المناطق في مصر. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T18:20+0000
2022-03-14T18:20+0000
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وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية المصرية محمود شاهين، إن مصر ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من يوم الخميس المقبل وفقا للتوقعات.ولفت إلى أن معدل الارتفاع في درجات يتراوح بين درجتين و5 درجات، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" المصرية.ولفت شاهين إلى أن درجات الحرارة لا تزال منخفضة بشكل ملحوظ على عموم البلاد، بينما تشير التقديرات إلى وصولها إلى 15 درجة مئوية في شمال البلاد والوجه البحري.أما في جنوب البلاد فتتراوح درجات الحرارة بين 20 إلى 22 درجة مئوية.ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية المصرية إلى استمرار نشاط الرياح مع وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وبعض مناطق القاهرة الكبرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/هيئة-الأرصاد-المصرية-تحذر-من-ليلة-شديدة-البرودة-على-كافة-أنحاء-الجمهورية-1059862933.html
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منوعات, أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية تتوقع استمرار الموجة الباردة

18:20 GMT 14.03.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzoالطقس السيء في مصر
الطقس السيء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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توقع خبراء الأرصاد الجوية المصرية استمرار الموجة الباردة التي تشهدها البلاد منذ أيام حتى الأربعاء المقبل وذلك على جميع المناطق في مصر.
وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية المصرية محمود شاهين، إن مصر ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من يوم الخميس المقبل وفقا للتوقعات.
ولفت إلى أن معدل الارتفاع في درجات يتراوح بين درجتين و5 درجات، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" المصرية.
القاهرة ليلا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
هيئة الأرصاد المصرية تحذر من ليلة شديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية
أمس, 20:16 GMT
ولفت شاهين إلى أن درجات الحرارة لا تزال منخفضة بشكل ملحوظ على عموم البلاد، بينما تشير التقديرات إلى وصولها إلى 15 درجة مئوية في شمال البلاد والوجه البحري.
أما في جنوب البلاد فتتراوح درجات الحرارة بين 20 إلى 22 درجة مئوية.
ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية المصرية إلى استمرار نشاط الرياح مع وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وبعض مناطق القاهرة الكبرى.
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