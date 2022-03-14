https://arabic.sputniknews.com/20220314/الأسهم-الصينية-تشهد-أسوأ-انخفاض-منذ-عام-2008-1059900538.html

الأسهم الصينية تشهد أسوأ انخفاض منذ عام 2008

الأسهم الصينية تشهد أسوأ انخفاض منذ عام 2008

شهدت الأسهم الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ أسوأ يوم لها منذ الأزمة المالية العالمية، بعد تقارير وصفتها بكين بأنها "زائفة" تدعي تزويد روسيا بالأسلحة، وتجدد... 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T16:52+0000

2022-03-14T16:52+0000

2022-03-14T16:52+0000

الصين

اقتصاد

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وأغلق مؤشر "هانغ سانغ" الصيني منخفضا بنسبة 7.2% يوم الاثنين، وهو أكبر انخفاض منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2008، بحسب وكالة "بلومبيرغ".وهوى مؤشر "هانغ سانغ" لأسهم التكنولوجيا بنسبة 11% في أسوأ انخفاض له منذ إطلاقه في يوليو/ تموز 2020، ما يعكس محو 2.1 تريليون دولار من القيمة التي بلغها منذ الذروة المسجلة قبل عام.ويأتي هذا الانهيار الواسع في أعقاب تقرير نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن روسيا طلبت من الصين مساعدة عسكرية لحربها في أوكرانيا، وهي تقارير نفتها بكين نفسها.قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، اليوم الاثنين، إن "التقارير التي تفيد بأن روسيا طلبت مساعدة عسكرية من الصين في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا هي معلومات مضللة".تضررت معنويات المستثمرين كذلك من جراء عمليات الإغلاق الناجمة عن تفشي "كوفيد 19" في مدينة شنتشن الجنوبية، وهي مركز تكنولوجي رئيسي، وأيضا في مقاطعة جيلين الشمالية.ومن بين المخاوف الأخرى، أشارت تقارير إلى أن عملاق التكنولوجيا الصيني "تنسنت" يواجه غرامة قياسية محتملة لانتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال، مما دفع السهم للهبوط بنسبة 10% اليوم.هناك أيضا خطر شطب الشركات الصينية من الولايات المتحدة، حيث حددت لجنة الأوراق المالية والبورصات بعض الأسماء كجزء من حملة على الشركات الأجنبية التي ترفض فتح دفاترها أمام المنظمين الأمريكيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220314/انخفاض-حاد-لأسعار-النفط-والخام-الأمريكي-يتراجع-دون-100-دولار-1059898980.html

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