https://arabic.sputniknews.com/20220314/الأوكرانيون-يبيعون-الأسلحة-مقابل-100-دولار-للقطعة-الواحدة-فيديو-1059895089.html

الأوكرانيون يبيعون الأسلحة مقابل 100 دولار للقطعة الواحدة... فيديو

الأوكرانيون يبيعون الأسلحة مقابل 100 دولار للقطعة الواحدة... فيديو

يواصل الجيش الروسي في مدينة ميليتوبول شراء الأسلحة، التي وزعتها سلطات كييف على السكان المحليين. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T15:29+0000

2022-03-14T15:29+0000

2022-03-14T15:29+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

عمليات عسكرية

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "يتلقى المواطن المحلي ما بين 50 إلى 100 دولار مقابل بيع القطعة. كثير من الناس يختارون ذلك طواعية، لأنهم يدركون أن السلاح ليس لعبة وأن التخلص منه أكثر أمانا. ونحن الجيش المحترف، سنوفر الأمن أفضل بكثير".وأضاف كوناشينكوف أن السكان المحليين يُحضرون رشاشات وبنادق جديدة وكذلك خراطيش لبيعهم للجيش الروسي.هذا ووافق البرلمان الأوكراني على مرسوم الرئيس فلاديمير زيلينسكي بشأن التعبئة العامة، كما اعتمد البرلمان الأوكراني قانونًا بشأن تشديد المسؤولية عن النهب والتخريب والخيانة - يواجه المسؤولون عنه عقوبة السجن مدى الحياة. واعتمد قانونًا بشأن المصادرة القسرية للممتلكات الروسية في أوكرانيا.هذا وكانت روسيا قد بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، على مدى ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية