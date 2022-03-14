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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/الأوكرانيون-يبيعون-الأسلحة-مقابل-100-دولار-للقطعة-الواحدة-فيديو-1059895089.html
الأوكرانيون يبيعون الأسلحة مقابل 100 دولار للقطعة الواحدة... فيديو
الأوكرانيون يبيعون الأسلحة مقابل 100 دولار للقطعة الواحدة... فيديو
يواصل الجيش الروسي في مدينة ميليتوبول شراء الأسلحة، التي وزعتها سلطات كييف على السكان المحليين. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T15:29+0000
2022-03-14T15:29+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "يتلقى المواطن المحلي ما بين 50 إلى 100 دولار مقابل بيع القطعة. كثير من الناس يختارون ذلك طواعية، لأنهم يدركون أن السلاح ليس لعبة وأن التخلص منه أكثر أمانا. ونحن الجيش المحترف، سنوفر الأمن أفضل بكثير".وأضاف كوناشينكوف أن السكان المحليين يُحضرون رشاشات وبنادق جديدة وكذلك خراطيش لبيعهم للجيش الروسي.هذا ووافق البرلمان الأوكراني على مرسوم الرئيس فلاديمير زيلينسكي بشأن التعبئة العامة، كما اعتمد البرلمان الأوكراني قانونًا بشأن تشديد المسؤولية عن النهب والتخريب والخيانة - يواجه المسؤولون عنه عقوبة السجن مدى الحياة. واعتمد قانونًا بشأن المصادرة القسرية للممتلكات الروسية في أوكرانيا.هذا وكانت روسيا قد بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، على مدى ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية

الأوكرانيون يبيعون الأسلحة مقابل 100 دولار للقطعة الواحدة... فيديو

15:29 GMT 14.03.2022
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الوضع بالقرب من ماريوبول - ذخيرة تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov
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يواصل الجيش الروسي في مدينة ميليتوبول شراء الأسلحة، التي وزعتها سلطات كييف على السكان المحليين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "يتلقى المواطن المحلي ما بين 50 إلى 100 دولار مقابل بيع القطعة. كثير من الناس يختارون ذلك طواعية، لأنهم يدركون أن السلاح ليس لعبة وأن التخلص منه أكثر أمانا. ونحن الجيش المحترف، سنوفر الأمن أفضل بكثير".
وأضاف كوناشينكوف أن السكان المحليين يُحضرون رشاشات وبنادق جديدة وكذلك خراطيش لبيعهم للجيش الروسي.
هذا ووافق البرلمان الأوكراني على مرسوم الرئيس فلاديمير زيلينسكي بشأن التعبئة العامة، كما اعتمد البرلمان الأوكراني قانونًا بشأن تشديد المسؤولية عن النهب والتخريب والخيانة - يواجه المسؤولون عنه عقوبة السجن مدى الحياة. واعتمد قانونًا بشأن المصادرة القسرية للممتلكات الروسية في أوكرانيا.
هذا وكانت روسيا قد بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، على مدى ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:46 GMT
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