https://arabic.sputniknews.com/20220314/الاتحاد-الأوروبي-يشعر-بالقلق-إزاء-تأثير-الأزمة-الأوكرانية-على-الاقتصاد-الكلي-1059895458.html

الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تأثير الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الكلي

الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تأثير الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الكلي

قال نائب رئيس الوزراء، وزير المالية الهولندي، سيغريد كاج، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء التأثير الاقتصادي الكلي للعملية العسكرية الروسية... 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T15:20+0000

2022-03-14T15:20+0000

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موسكو - سبوتنيك. وذكر كاج في كلمة ألقاها، لدى وصوله إلى اجتماع مجموعة اليورو: "نشعر جميعا بالقلق إزاء تأثير الحرب على الاقتصاد الكلي".وأردف: "في البداية، نشعر بالقلق إزاء انتهاك السلامة الإقليمية لأوكرانيا، لقد تصرفنا بسرعة على الصعيد السياسي إلى أقصى حد ممكن".وأضاف: "بينما نشعر بالقلق في الوقت نفسه بشأن عواقب الاقتصاد الكلي، سيتعين علينا التعامل مع هذا الوضع ربما لفترة أطول، أطول بكثير مما قد يستغرقه الصراع".من بين البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، سيناقش وزراء المجموعة تنسيق السياسة المالية لعام 2023 والاستعدادات لقمة اليورو، المتوقع عقدها في الفترة من 24 إلى 25 مارس/ آذار.بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

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