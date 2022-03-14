عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220314/الاتحاد-الأوروبي-يشعر-بالقلق-إزاء-تأثير-الأزمة-الأوكرانية-على-الاقتصاد-الكلي-1059895458.html
الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تأثير الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الكلي
الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تأثير الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الكلي
قال نائب رئيس الوزراء، وزير المالية الهولندي، سيغريد كاج، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء التأثير الاقتصادي الكلي للعملية العسكرية الروسية... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T15:20+0000
2022-03-14T15:20+0000
سعر اليورو اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059876608_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b0726adac84b4c9012e0a020f1f3f3ac.jpg
موسكو - سبوتنيك. وذكر كاج في كلمة ألقاها، لدى وصوله إلى اجتماع مجموعة اليورو: "نشعر جميعا بالقلق إزاء تأثير الحرب على الاقتصاد الكلي".وأردف: "في البداية، نشعر بالقلق إزاء انتهاك السلامة الإقليمية لأوكرانيا، لقد تصرفنا بسرعة على الصعيد السياسي إلى أقصى حد ممكن".وأضاف: "بينما نشعر بالقلق في الوقت نفسه بشأن عواقب الاقتصاد الكلي، سيتعين علينا التعامل مع هذا الوضع ربما لفترة أطول، أطول بكثير مما قد يستغرقه الصراع".من بين البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، سيناقش وزراء المجموعة تنسيق السياسة المالية لعام 2023 والاستعدادات لقمة اليورو، المتوقع عقدها في الفترة من 24 إلى 25 مارس/ آذار.بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/انخفاض-أسعار-النفط-والغاز-بشكل-ملحوظ-وسط-ترقب-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-1059889471.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059876608_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f2d0c7903cf7367f63a57509345744ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سعر اليورو اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, روسيا

الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تأثير الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الكلي

15:20 GMT 14.03.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورجندي يتقد مبنى الثكنات العسكرية التابعة لوحدة مدفعية، التي تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
جندي يتقد مبنى الثكنات العسكرية التابعة لوحدة مدفعية، التي تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قال نائب رئيس الوزراء، وزير المالية الهولندي، سيغريد كاج، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء التأثير الاقتصادي الكلي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويتوقع استمرار العواقب الاقتصادية لفترة أطول من عمر الصراع.
موسكو - سبوتنيك. وذكر كاج في كلمة ألقاها، لدى وصوله إلى اجتماع مجموعة اليورو: "نشعر جميعا بالقلق إزاء تأثير الحرب على الاقتصاد الكلي".
وأردف: "في البداية، نشعر بالقلق إزاء انتهاك السلامة الإقليمية لأوكرانيا، لقد تصرفنا بسرعة على الصعيد السياسي إلى أقصى حد ممكن".
وأضاف: "بينما نشعر بالقلق في الوقت نفسه بشأن عواقب الاقتصاد الكلي، سيتعين علينا التعامل مع هذا الوضع ربما لفترة أطول، أطول بكثير مما قد يستغرقه الصراع".
من بين البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، سيناقش وزراء المجموعة تنسيق السياسة المالية لعام 2023 والاستعدادات لقمة اليورو، المتوقع عقدها في الفترة من 24 إلى 25 مارس/ آذار.
حركة أسعار النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
انخفاض أسعار النفط والغاز بشكل ملحوظ وسط ترقب المحادثات الروسية الأوكرانية
13:53 GMT
بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала