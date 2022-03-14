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الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
قالت البعثة الفرنسية، التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن "الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في اجتماع يوم الاثنين، وافقوا على... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T17:41+0000
2022-03-14T17:41+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقالت البعثة الفرنسية على موقع "تويتر": "الممثلون الدائمون، بالتنسيق مع شركاء دوليين، وافقوا على الحزمة الرابعة من العقوبات ضد الأفراد والمنظمات المتورطة في العدوان على أوكرانيا، فضلا عن عدد من قطاعات الاقتصاد الروسي".وجاء في البيان أن "هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ من لحظة نشرها على الفور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي".كما ينص البيان على أن "الممثلين الدائمين وافقوا على بيان منظمة التجارة العالمية بشأن العدوان الروسي على أوكرانيا، فيما يتعلق بتعليق بند الدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بروسيا وتعليق النظر في ترشيح بيلاروسيا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، يوم أمس الأحد، إن "موسكو لن تطلب من الولايات المتحدة، وأوروبا رفع العقوبات ولن تغير الضغوط الغربية مسار موسكو". وأضاف: "العقوبات ليست قرارنا. لقد فرضت علينا من قبل من هم على شاكلة الولايات المتحدة وأتباعها، ودعونا نعبر عن ذلك بصراحة، إنهم يريدون الضغط على روسيا، لوضع اقتصادنا والمواطنين العاديين في موقف صعب للغاية، والقيام بذلك عقابا لها على قراراتها السياسية السيادية، لذلك، فإن العقوبات كأداة للضغط علينا، أولا، غير شرعية، وثانيا، لن تعطي نتيجة".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/مندوب-روسيا-في-الأمم-المتحدة-ينتقد-انحياز-معاونة-الأمين-العام-للمنظمة-الدولية-1059902585.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

17:41 GMT 14.03.2022
© REUTERS / Yves Hermanقمة زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بلجيكا 21 أكتوبر 2021
قمة زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بلجيكا 21 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Yves Herman
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قالت البعثة الفرنسية، التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن "الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في اجتماع يوم الاثنين، وافقوا على الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا".
وقالت البعثة الفرنسية على موقع "تويتر": "الممثلون الدائمون، بالتنسيق مع شركاء دوليين، وافقوا على الحزمة الرابعة من العقوبات ضد الأفراد والمنظمات المتورطة في العدوان على أوكرانيا، فضلا عن عدد من قطاعات الاقتصاد الروسي".
وجاء في البيان أن "هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ من لحظة نشرها على الفور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي".
مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
مندوب روسيا في الأمم المتحدة ينتقد انحياز معاونة الأمين العام للمنظمة الدولية
17:30 GMT
كما ينص البيان على أن "الممثلين الدائمين وافقوا على بيان منظمة التجارة العالمية بشأن العدوان الروسي على أوكرانيا، فيما يتعلق بتعليق بند الدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بروسيا وتعليق النظر في ترشيح بيلاروسيا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، يوم أمس الأحد، إن "موسكو لن تطلب من الولايات المتحدة، وأوروبا رفع العقوبات ولن تغير الضغوط الغربية مسار موسكو".
وأضاف: "العقوبات ليست قرارنا. لقد فرضت علينا من قبل من هم على شاكلة الولايات المتحدة وأتباعها، ودعونا نعبر عن ذلك بصراحة، إنهم يريدون الضغط على روسيا، لوضع اقتصادنا والمواطنين العاديين في موقف صعب للغاية، والقيام بذلك عقابا لها على قراراتها السياسية السيادية، لذلك، فإن العقوبات كأداة للضغط علينا، أولا، غير شرعية، وثانيا، لن تعطي نتيجة".
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