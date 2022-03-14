https://arabic.sputniknews.com/20220314/البنك-المركزي-تحويلات-المصريين-بالخارج-ترتفع-إلى-315-مليار-دولار-في-2021-1059888676.html
البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت إلى 31.5 مليار دولار في 2021
البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت إلى 31.5 مليار دولار في 2021
قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت 6.4 بالمئة في 2021 لتسجل نحو 31.5 مليار دولار مقابل 29.6 مليار دولار قبل عام. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T13:31+0000
2022-03-14T13:31+0000
2022-03-14T13:31+0000
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اقتصاد
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وارتفعت التحويلات في ديسمبر/كانون الأول 3.4 في المئة على أساس سنوي إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل نحو 2.55 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.وكشف البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الاحتياطي الأجنبي نحو 40.993 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط مقابل نحو 40.980 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني 2022، بارتفاع بقيمة 13 مليون دولار.وتسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس/آذار من 2020، في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي 2020/ 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/مصر-تحسم-الجدل-بعد-تقارير-عن-قروض-جديدة-قد-تؤدي-لانخفاض-قيمة-الجنيه-1059885569.html
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أخبار مصر الآن, اقتصاد
البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت إلى 31.5 مليار دولار في 2021
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قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت 6.4 بالمئة في 2021 لتسجل نحو 31.5 مليار دولار مقابل 29.6 مليار دولار قبل عام.
وارتفعت التحويلات في ديسمبر/كانون الأول 3.4 في المئة على أساس سنوي إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل
نحو 2.55 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.
وكشف البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الاحتياطي الأجنبي
نحو 40.993 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط مقابل نحو 40.980 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني 2022، بارتفاع بقيمة 13 مليون دولار.
وتسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس/آذار من 2020، في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي 2020/ 2021.