https://arabic.sputniknews.com/20220314/الحكومة-الروسية-تدرس-مشروع-وقف-تصدير-الحبوب-من-روسيا-حتى-نهاية-يونيو-1059898706.html
الحكومة الروسية تدرس مشروع وقف تصدير الحبوب من روسيا حتى نهاية يونيو
الحكومة الروسية تدرس مشروع وقف تصدير الحبوب من روسيا حتى نهاية يونيو
قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، إنها "أيدت مشروع حظر تصدير الحبوب من روسيا حتى 30 يونيو/ حزيران، وسيسمح بالتصدير ضمن حصة الترخيص. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T16:24+0000
2022-03-14T16:24+0000
2022-03-14T16:24+0000
روسيا
اقتصاد
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وأضافت أبرامشينكو عبر قناتها على "تليغرام": "لقد صادقت على الإجراءات التي قدمتها وزارة الصناعة والتجارة، لحظر تصدير السكر الأبيض والخام من روسيا الاتحادية حتى 31 أغسطس/آب، وكذلك القمح والميسلين والجاودار والشعير والذرة حتى 30 يونيو من هذا العام، وسيسمح بتصدير الحبوب ضمن الحصة بموجب تراخيص منفصلة".وأوضحت أنه "بالنسبة لشركاء روسيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سيكون تصدير السكر ممكنًا وفقًا لقرارات منفصلة من وزارة الزراعة".وأردفت أبرامشينكو أن "قائمة الاستثناءات تشمل أيضًا عمليات التصدير إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".واعتبرت أبرامشينكو القرار "إجراءً مؤقتًا ويهدف إلى الحفاظ على الأسعار وتغطية احتياجات المستهلكين".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/إعلام-روسيا-والهند-تدرسان-استبدال-الدولار-بالعملات-المحلية-في-معاملاتهم-التجارية-1059898179.html
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روسيا, اقتصاد
الحكومة الروسية تدرس مشروع وقف تصدير الحبوب من روسيا حتى نهاية يونيو
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قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، إنها "أيدت مشروع حظر تصدير الحبوب من روسيا حتى 30 يونيو/ حزيران، وسيسمح بالتصدير ضمن حصة الترخيص.
وأضافت أبرامشينكو عبر قناتها على "تليغرام": "لقد صادقت على الإجراءات التي قدمتها وزارة الصناعة والتجارة، لحظر تصدير السكر الأبيض والخام من روسيا الاتحادية حتى 31 أغسطس/آب، وكذلك القمح والميسلين والجاودار والشعير والذرة حتى 30 يونيو من هذا العام، وسيسمح بتصدير الحبوب ضمن الحصة بموجب تراخيص منفصلة".
وأوضحت أنه "بالنسبة لشركاء روسيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
، سيكون تصدير السكر ممكنًا وفقًا لقرارات منفصلة من وزارة الزراعة".
وأردفت أبرامشينكو أن "قائمة الاستثناءات تشمل أيضًا عمليات التصدير إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".
واعتبرت أبرامشينكو القرار "إجراءً مؤقتًا ويهدف إلى الحفاظ على الأسعار وتغطية احتياجات المستهلكين".