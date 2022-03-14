https://arabic.sputniknews.com/20220314/الحوثي-يتهم-السعودية-بـصنع-معاناة-كبيرة-ويهدد-لن-نقف-مكتوفي-الأيدي-1059908929.html
الحوثي يتهم السعودية بـ"صنع معاناة كبيرة" ويهدد: لن نقف مكتوفي الأيدي
الحوثي يتهم السعودية بـ"صنع معاناة كبيرة" ويهدد: لن نقف مكتوفي الأيدي
قال قائد جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، إن الهدف من "الحرب الاقتصادية" على بلاده هدفها "تعذيب الشعب اليمني ورفع مستوى معاناته". 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T21:30+0000
2022-03-14T21:30+0000
2022-03-14T21:30+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الحرب على اليمن
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616090_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9dc8bb62acc6b382e80d3e8a0f25054f.jpg
وأضاف الحوثي، خلال لقاء مع وفد من قبائل محافظة البيضاء، نقل موقع "المسيرة" تفاصيله: "لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء استمرار هذا الحصار".وشدد على أن "العدوان السعودي صنع معاناةً كبيرةً للشعب اليمني في الحصول على المشتقات النفطية، وإن وصلت فبأسعار مرتفعة".وتابع أنه "منذ بداية العدوان وإلى اليوم، يتعمد العدو ارتكاب الجرائم ومضايقة الشعب اليمني بالحصار".وشدد الحوثي على "تثبيت الصلح العام ومنع الثارات، وحلّها ودياً من قبل الوجاهات"، مؤكدا بأنه "علينا أن نسعى جميعاً للتصدي لكل محاولات التفرقة، وأن نسعى نحو الأخوة والاعتصام".ويعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، جراء الصراع الدائر منذ عام 2015، إذ يحتاج 80 % من الشعب اليمني- أي نحو 21 مليون شخص- إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، فيما يعيش 50 ألف يمني في ظروف شبيهة بالمجاعة، في حين أن 5 ملايين على بعد خطوة واحدة منها، حسب الأمم المتحدة.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616090_178:0:1618:1080_1920x0_80_0_0_025e9aeb2e38e69af9d60188ef1b78ed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الحرب على اليمن, أنصار الله
الحوثي يتهم السعودية بـ"صنع معاناة كبيرة" ويهدد: لن نقف مكتوفي الأيدي
تابعنا عبر
قال قائد جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، إن الهدف من "الحرب الاقتصادية" على بلاده هدفها "تعذيب الشعب اليمني ورفع مستوى معاناته".
وأضاف الحوثي، خلال لقاء مع وفد من قبائل محافظة البيضاء، نقل موقع "المسيرة" تفاصيله: "لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء استمرار هذا الحصار".
وشدد على أن "العدوان السعودي صنع معاناةً كبيرةً للشعب اليمني
في الحصول على المشتقات النفطية، وإن وصلت فبأسعار مرتفعة".
وتابع أنه "منذ بداية العدوان وإلى اليوم، يتعمد العدو ارتكاب الجرائم ومضايقة الشعب اليمني بالحصار".
ودعا قائد الجماعة اليمنية إلى "تعزيز وتقوية الأمن والاستقرار في محافظة البيضاء (..) والتعاون بين الأهالي والدولة".
وشدد الحوثي على "تثبيت الصلح العام ومنع الثارات، وحلّها ودياً من قبل الوجاهات"، مؤكدا بأنه "علينا أن نسعى جميعاً للتصدي لكل محاولات التفرقة، وأن نسعى نحو الأخوة والاعتصام".
ويعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، جراء الصراع الدائر منذ عام 2015، إذ يحتاج 80 % من الشعب اليمني- أي نحو 21 مليون شخص- إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية
والحماية، فيما يعيش 50 ألف يمني في ظروف شبيهة بالمجاعة، في حين أن 5 ملايين على بعد خطوة واحدة منها، حسب الأمم المتحدة.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.