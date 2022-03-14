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https://arabic.sputniknews.com/20220314/الخارجية-الأردنية-لمواطنيها-المقيمين-في-أوكرانيا-الأوضاع-الأمنية-تتغير-بسرعة-1059868346.html
الخارجية الأردنية لمواطنيها المقيمين في أوكرانيا: الأوضاع الأمنية تتغير بسرعة
الخارجية الأردنية لمواطنيها المقيمين في أوكرانيا: الأوضاع الأمنية تتغير بسرعة
حثت وزارة الخارجية الأردنية المواطنين الذين ما زالوا في أوكرانيا، وخاصة ممن قرروا البقاء، على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T06:37+0000
2022-03-14T06:37+0000
أخبار الأردن
أخبار أوكرانيا
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ذكر موقع "عمون"، اليوم الاثنين، أن الوزارة حثت من يستطيع المغادرة عبر وسائل نقل وطرق آمنة على القيام بذلك.ونصحت الوزارة الأخذ بالاعتبار أن الأوضاع الأمنية تتغير بشكل سريع من منطقة لأخرى وأنه لا يمكن التنبؤ بها.وفي ضوء بقاء عدد محدود من الأردنيين في أوكرانيا، أعلنت الوزارة عن استمرار مندوبي السفارات بأعمالهم في المعابر التالية فقط:- معبر الحدود الأوكرانية - البولندية (ميديكا/Medyka): القنصل أشرف الخصاونةهاتف / واتساب: 00306942612222- معبر الحدود الأوكرانية - الرومانية (سيريت/Siret): القنصل يزن القيسي:هاتف: 0040737373273واتساب: 00962798788252- معبر الحدود الأوكرانية - السلوفاكية (أوزهورود/Uzhhorod): القنصل نورس جانخوتهاتف: 004366565513092واتساب؛ 0096277555277- معبر الحدود الأوكرانية - الهنغارية (تشوب/Csap/Záhony):القنصل عصام الرقادهاتف / واتساب: 00436767388014- مركز الاستقبال / وارسو:القنصل وليد القزازهاتف: 0035796104663واتساب: 009647502010133
https://arabic.sputniknews.com/20220313/الحكومة-الأردنية-مخزون-القمح-يكفي-لنحو-15-شهرا--1059831167.html
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أخبار الأردن, أخبار أوكرانيا

الخارجية الأردنية لمواطنيها المقيمين في أوكرانيا: الأوضاع الأمنية تتغير بسرعة

06:37 GMT 14.03.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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حثت وزارة الخارجية الأردنية المواطنين الذين ما زالوا في أوكرانيا، وخاصة ممن قرروا البقاء، على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.
ذكر موقع "عمون"، اليوم الاثنين، أن الوزارة حثت من يستطيع المغادرة عبر وسائل نقل وطرق آمنة على القيام بذلك.
الحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
الحكومة الأردنية: مخزون القمح يكفي لنحو 15 شهرا
أمس, 08:58 GMT
ونصحت الوزارة الأخذ بالاعتبار أن الأوضاع الأمنية تتغير بشكل سريع من منطقة لأخرى وأنه لا يمكن التنبؤ بها.
وفي ضوء بقاء عدد محدود من الأردنيين في أوكرانيا، أعلنت الوزارة عن استمرار مندوبي السفارات بأعمالهم في المعابر التالية فقط:
- معبر الحدود الأوكرانية - البولندية (ميديكا/Medyka): القنصل أشرف الخصاونة
هاتف / واتساب: 00306942612222
- معبر الحدود الأوكرانية - الرومانية (سيريت/Siret): القنصل يزن القيسي:
هاتف: 0040737373273
واتساب: 00962798788252
- معبر الحدود الأوكرانية - السلوفاكية (أوزهورود/Uzhhorod): القنصل نورس جانخوت
هاتف: 004366565513092
واتساب؛ 0096277555277
- معبر الحدود الأوكرانية - الهنغارية (تشوب/Csap/Záhony):
القنصل عصام الرقاد
هاتف / واتساب: 00436767388014
- مركز الاستقبال / وارسو:
القنصل وليد القزاز
هاتف: 0035796104663
واتساب: 009647502010133
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
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