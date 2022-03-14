https://arabic.sputniknews.com/20220314/الخارجية-الأردنية-لمواطنيها-المقيمين-في-أوكرانيا-الأوضاع-الأمنية-تتغير-بسرعة-1059868346.html
الخارجية الأردنية لمواطنيها المقيمين في أوكرانيا: الأوضاع الأمنية تتغير بسرعة
الخارجية الأردنية لمواطنيها المقيمين في أوكرانيا: الأوضاع الأمنية تتغير بسرعة
حثت وزارة الخارجية الأردنية المواطنين الذين ما زالوا في أوكرانيا، وخاصة ممن قرروا البقاء، على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T06:37+0000
2022-03-14T06:37+0000
2022-03-14T06:37+0000
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ذكر موقع "عمون"، اليوم الاثنين، أن الوزارة حثت من يستطيع المغادرة عبر وسائل نقل وطرق آمنة على القيام بذلك.ونصحت الوزارة الأخذ بالاعتبار أن الأوضاع الأمنية تتغير بشكل سريع من منطقة لأخرى وأنه لا يمكن التنبؤ بها.وفي ضوء بقاء عدد محدود من الأردنيين في أوكرانيا، أعلنت الوزارة عن استمرار مندوبي السفارات بأعمالهم في المعابر التالية فقط:- معبر الحدود الأوكرانية - البولندية (ميديكا/Medyka): القنصل أشرف الخصاونةهاتف / واتساب: 00306942612222- معبر الحدود الأوكرانية - الرومانية (سيريت/Siret): القنصل يزن القيسي:هاتف: 0040737373273واتساب: 00962798788252- معبر الحدود الأوكرانية - السلوفاكية (أوزهورود/Uzhhorod): القنصل نورس جانخوتهاتف: 004366565513092واتساب؛ 0096277555277- معبر الحدود الأوكرانية - الهنغارية (تشوب/Csap/Záhony):القنصل عصام الرقادهاتف / واتساب: 00436767388014- مركز الاستقبال / وارسو:القنصل وليد القزازهاتف: 0035796104663واتساب: 009647502010133
https://arabic.sputniknews.com/20220313/الحكومة-الأردنية-مخزون-القمح-يكفي-لنحو-15-شهرا--1059831167.html
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أخبار الأردن, أخبار أوكرانيا
الخارجية الأردنية لمواطنيها المقيمين في أوكرانيا: الأوضاع الأمنية تتغير بسرعة
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حثت وزارة الخارجية الأردنية المواطنين الذين ما زالوا في أوكرانيا، وخاصة ممن قرروا البقاء، على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.
ذكر موقع "عمون"
، اليوم الاثنين، أن الوزارة حثت من يستطيع المغادرة عبر وسائل نقل وطرق آمنة على القيام بذلك.
ونصحت الوزارة الأخذ بالاعتبار أن الأوضاع الأمنية تتغير بشكل سريع من منطقة لأخرى وأنه لا يمكن التنبؤ بها.
وفي ضوء بقاء عدد محدود من الأردنيين في أوكرانيا، أعلنت الوزارة عن استمرار مندوبي السفارات بأعمالهم في المعابر التالية فقط:
- معبر الحدود الأوكرانية - البولندية (ميديكا/Medyka): القنصل أشرف الخصاونة
هاتف / واتساب: 00306942612222
- معبر الحدود الأوكرانية - الرومانية (سيريت/Siret): القنصل يزن القيسي:
- معبر الحدود الأوكرانية - السلوفاكية (أوزهورود/Uzhhorod): القنصل نورس جانخوت
- معبر الحدود الأوكرانية - الهنغارية (تشوب/Csap/Záhony):
هاتف / واتساب: 00436767388014
- مركز الاستقبال / وارسو: