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الخارجية الإيرانية تدعو الولايات المتحدة إلى اتخاذ قرار لإحياء الاتفاق النووي
الخارجية الإيرانية تدعو الولايات المتحدة إلى اتخاذ قرار لإحياء الاتفاق النووي
دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ قرار يهدف إلى إحياء الاتفاق النووي. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T08:03+0000
2022-03-14T08:03+0000
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ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قوله إن "الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ قرار لإحياء الاتفاق النووي".قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، إنه لم "يتم تحديد موعد الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية"، نافية التقارير التي تحدثت عن تعليق المحادثات بين البلدين مؤقتا.وأضافت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أنه "لم يتم تحديد موعد لعقد الجولة الخامسة من المفاوضات ولم تعلن إيران موعدا محددا لهذه المفاوضات"، متابعا: "هناك تقارير غير رسمية تقول إنه تم التوصل لاتفاق على عقد جولة خامسة من المفاوضات الأربعاء المقبل".
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أخبار العالم الآن, إيران
الخارجية الإيرانية تدعو الولايات المتحدة إلى اتخاذ قرار لإحياء الاتفاق النووي
08:03 GMT 14.03.2022 (تم التحديث: 08:04 GMT 14.03.2022) تابعنا عبر
دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ قرار يهدف إلى إحياء الاتفاق النووي.
ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قوله إن "الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ قرار لإحياء الاتفاق النووي".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن واشنطن مسؤولة عن عدم التوصل لاتفاق في فيينا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السلوك الصيني والروسي في هذا الصدد لا يزال بناء، واصفا ما تطالب به موسكو خلال مفاوضات فيينا علنيا وشفافا ويجب بحثه في إطار اللجنة المشتركة.
قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، إنه لم "يتم تحديد موعد الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية"، نافية التقارير التي تحدثت عن تعليق المحادثات بين البلدين مؤقتا.
وأضافت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
، أنه "لم يتم تحديد موعد لعقد الجولة الخامسة من المفاوضات ولم تعلن إيران موعدا محددا لهذه المفاوضات"، متابعا: "هناك تقارير غير رسمية تقول إنه تم التوصل لاتفاق على عقد جولة خامسة من المفاوضات الأربعاء المقبل".