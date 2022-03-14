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https://arabic.sputniknews.com/20220314/الخارجية-الفلسطينية-تفاخر-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-بإمكانية-اجتياح-غزة-استخفاف-بالمجتمع-الدولي-1059879173.html
الخارجية الفلسطينية: تفاخر رئيس الأركان الإسرائيلي بإمكانية اجتياح غزة استخفاف بالمجتمع الدولي
الخارجية الفلسطينية: تفاخر رئيس الأركان الإسرائيلي بإمكانية اجتياح غزة استخفاف بالمجتمع الدولي
وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي عن إمكانية اجتياح قطاع غزة مجددا، بأنها استخفاف بالمجتمع الدولي وقوانينه... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T10:55+0000
2022-03-14T10:55+0000
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
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ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، فإن كوخافي تفاخر في تصريحات لوسائل إعلام عبرية، بقدرته على اجتياح القطاع مجددا "على نحو أكثر همجية من الاجتياح الوحشي للضفة عام 2002".كما أدانت وزارة الخارجية عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.وتمثلت أحدث عمليات الاستيطان في بناء وحدات جديدة في مستوطنة "شدموت ميخولا" في إطار مخطط لإنشاء مدينة كبيرة في الأغوار الشمالية.وقالت الوزارة إن تصريحات رئيس الأركان والاستيطان في الأراضي الفلسطينية "وجهان لعملة واحدة، وهي الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)".واعتبرت أن ذلك "يعكس عقلية حكام تل أبيب التي تبجل القوة وتنشر الدمار والعنف في كل مكان في ساحة الصراع، وتبشر بشريعة الغاب وترتكب الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته".وأكدت أن تصريحات كوخافي والاستيطان واعتداءات المستوطنين انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/أشتيه-مصادقة-الكنيست-على-قانون-المواطنة-يعكس-العقلية-العنصرية-لحكام-إسرائيل-1059878780.html
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أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة

الخارجية الفلسطينية: تفاخر رئيس الأركان الإسرائيلي بإمكانية اجتياح غزة استخفاف بالمجتمع الدولي

10:55 GMT 14.03.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو، روسيا 5 مايو 2021
مؤتمر صحفي مشترك - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو، روسيا 5 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
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وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي عن إمكانية اجتياح قطاع غزة مجددا، بأنها استخفاف بالمجتمع الدولي وقوانينه ومواثيقه.
ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، فإن كوخافي تفاخر في تصريحات لوسائل إعلام عبرية، بقدرته على اجتياح القطاع مجددا "على نحو أكثر همجية من الاجتياح الوحشي للضفة عام 2002".
رئيس وزراء فلسطين محمد اشتيه والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
أشتيه: مصادقة الكنيست على قانون "المواطنة" يعكس العقلية العنصرية لحكام إسرائيل
10:47 GMT
كما أدانت وزارة الخارجية عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وتمثلت أحدث عمليات الاستيطان في بناء وحدات جديدة في مستوطنة "شدموت ميخولا" في إطار مخطط لإنشاء مدينة كبيرة في الأغوار الشمالية.
وقالت الوزارة إن تصريحات رئيس الأركان والاستيطان في الأراضي الفلسطينية "وجهان لعملة واحدة، وهي الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)".
واعتبرت أن ذلك "يعكس عقلية حكام تل أبيب التي تبجل القوة وتنشر الدمار والعنف في كل مكان في ساحة الصراع، وتبشر بشريعة الغاب وترتكب الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته".
وأكدت أن تصريحات كوخافي والاستيطان واعتداءات المستوطنين انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
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