https://arabic.sputniknews.com/20220314/الدبابة-المجنحة-تظهر-قدرة-استثنائية-على-الصمود-1059890849.html
"الدبابة المجنحة" تظهر قدرة استثنائية على الصمود
"الدبابة المجنحة" تظهر قدرة استثنائية على الصمود
تعرضت طائرة "سو 25" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، التي كانت تقوم بمهمة قتالية في سماء أوكرانيا خلال عملية خاصة لصاروخ مضاد للطائرات، لكن الطيار، وتحت غطاء... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T14:14+0000
2022-03-14T14:14+0000
2022-03-14T14:14+0000
رصد عسكري
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو للمقاتلة المتضررة. حيث أصيب محرك "الدبابة المجنحة" مما أدى إلى إيقافه عن العمل.بالإضافة لظهور العديد من الثقوب في جسم الطائرة والذيل والعناصر الهيكلية الأخرى للطائرة القاذفة. ويرجح استخدام الجماعات المسلحة القومية مجمعا محمولا، ربما يكون من طراز FIM-92 Stinger أمريكي الصنع. وتم تسليم شحناتهم من قبل دول الناتو. وقد تم استخدامها بنشاط خلال الأحداث التي وقعت في شمال القوقاز، وأثناء صد العدوان الجورجي على أوسيتيا الجنوبية في أغسطس 2008 ، وكذلك ضد الجماعات الإرهابية في سوريا. وكان هناك عمل لـ Su-25 ، تدمير نقاط إطلاق النار، ومستودعات الذخيرة، والعربات المصفحة للتشكيلات المسلحة القومية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"الدبابة المجنحة" تظهر قدرة استثنائية على الصمود
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تعرضت طائرة "سو 25" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، التي كانت تقوم بمهمة قتالية في سماء أوكرانيا خلال عملية خاصة لصاروخ مضاد للطائرات، لكن الطيار، وتحت غطاء طائرة أخرى، تمكن من النجاة والعودة إلى مطاره.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو للمقاتلة المتضررة. حيث أصيب محرك "الدبابة المجنحة" مما أدى إلى إيقافه عن العمل.
بالإضافة لظهور العديد من الثقوب في جسم الطائرة والذيل والعناصر الهيكلية الأخرى للطائرة القاذفة
.
ويرجح استخدام الجماعات المسلحة القومية مجمعا محمولا، ربما يكون من طراز FIM-92 Stinger أمريكي الصنع. وتم تسليم شحناتهم من قبل دول الناتو.
تجدر الإشارة إلى أن "سو 25" أثبت مرة أخرى قدرتها الاستثنائية على البقاء مما يثبت الحلول التقنية الأصلية التي تم تقديمها أثناء إنشاء هذه الآلة المجنحة أهميتها لعقد من الزمان حتى الآن. حيث بدأ كل شيء في أفغانستان، عندما نفذ جيش السلاح المشترك الأربعون التابع للوحدة المحدودة للقوات السوفيتية مهمة دولية. حتى ذلك الحين ، كان على الطيارين التعامل مع أنظمة الدفاع الجوي المحمولة في الخارج وحظيت هذه الطائرات القاذفة بتقدير كبير من قبل طياري أنغولا والعراق وإثيوبيا.
وقد تم استخدامها بنشاط
خلال الأحداث التي وقعت في شمال القوقاز، وأثناء صد العدوان الجورجي على أوسيتيا الجنوبية في أغسطس 2008 ، وكذلك ضد الجماعات الإرهابية في سوريا. وكان هناك عمل لـ Su-25 ، تدمير نقاط إطلاق النار، ومستودعات الذخيرة، والعربات المصفحة للتشكيلات المسلحة القومية.