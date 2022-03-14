https://arabic.sputniknews.com/20220314/الدبيبة-يعلن-عن-هدية-لأبناء-الشعب-الليبي-1059909871.html

الدبيبة يعلن عن هدية لأبناء الشعب الليبي

الدبيبة يعلن عن هدية لأبناء الشعب الليبي

في أحدث ظهور لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قال مساء اليوم الاثنين في رسالة متلفزة وصفها بأنها هدية لأبناء الشعب الليبي، وهي صرف منحة للأبناء... 14.03.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار ليبيا اليوم

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حيثُ تعتبر منحة الأبناء التي تحدث عنها الدبيبة علاوة إضافية على مرتب رب الأسرة وتقدر قيمتها بـ مائة دينار ليبي لكل طفل عن كل شهر، وهو ما يقدر بـ (900 دينار) خلال الـ 9 أشهر.كما وجه الدبيبة من خلال كلمته رسالة لكل التجار، "بعدم استغلال الشعب، وأن يساهموا في مساعدة هذا الشعب، وجاءت هذه الرسالة بعد الارتفاع الكبير في الأسعار".هذا وتعتبر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية، بعد أن صوت البرلمان الليبى على حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

https://arabic.sputniknews.com/20220314/باشاغا-بقاء-الدبيبة-في-مكتبه-لن-يمنعنا-من-ممارسة-مهامنا-في-مكان-آخر-من-طرابلس-1059903479.html

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أخبار ليبيا اليوم