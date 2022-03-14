https://arabic.sputniknews.com/20220314/الدبيبة-يعلن-عن-هدية-لأبناء-الشعب-الليبي-1059909871.html
الدبيبة يعلن عن هدية لأبناء الشعب الليبي
الدبيبة يعلن عن هدية لأبناء الشعب الليبي
في أحدث ظهور لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قال مساء اليوم الاثنين في رسالة متلفزة وصفها بأنها هدية لأبناء الشعب الليبي، وهي صرف منحة للأبناء... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T22:20+0000
2022-03-14T22:20+0000
2022-03-14T22:20+0000
أخبار ليبيا اليوم
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حيثُ تعتبر منحة الأبناء التي تحدث عنها الدبيبة علاوة إضافية على مرتب رب الأسرة وتقدر قيمتها بـ مائة دينار ليبي لكل طفل عن كل شهر، وهو ما يقدر بـ (900 دينار) خلال الـ 9 أشهر.كما وجه الدبيبة من خلال كلمته رسالة لكل التجار، "بعدم استغلال الشعب، وأن يساهموا في مساعدة هذا الشعب، وجاءت هذه الرسالة بعد الارتفاع الكبير في الأسعار".هذا وتعتبر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية، بعد أن صوت البرلمان الليبى على حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/باشاغا-بقاء-الدبيبة-في-مكتبه-لن-يمنعنا-من-ممارسة-مهامنا-في-مكان-آخر-من-طرابلس-1059903479.html
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أخبار ليبيا اليوم
الدبيبة يعلن عن هدية لأبناء الشعب الليبي
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في أحدث ظهور لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قال مساء اليوم الاثنين في رسالة متلفزة وصفها بأنها هدية لأبناء الشعب الليبي، وهي صرف منحة للأبناء لتسعة أشهر مرة واحدة.
حيثُ تعتبر منحة الأبناء التي تحدث عنها الدبيبة علاوة إضافية على مرتب رب الأسرة وتقدر قيمتها بـ مائة دينار ليبي
لكل طفل عن كل شهر، وهو ما يقدر بـ (900 دينار) خلال الـ 9 أشهر.
وأضاف الدبيبة في كلمته التي نقلها مراسل "سبوتنيك"، "هذه هدية الشعب الليبي
بمناسبة شهر رمضان، وأكد بأن هذا أول رمضان يأتي بدون خلافات وحروب".
كما وجه الدبيبة من خلال كلمته رسالة لكل التجار، "بعدم استغلال الشعب، وأن يساهموا في مساعدة هذا الشعب، وجاءت هذه الرسالة بعد الارتفاع الكبير في الأسعار".
هذا وتعتبر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية، بعد أن صوت البرلمان الليبى على حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.