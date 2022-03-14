https://arabic.sputniknews.com/20220314/الدفاع-الروسية-انتشار-دخان-سام-بدونيتسك-نتيجة-أعمال-تخريبية-لكتائب-أوكرانية-بمصنع-كيماويات-1059866158.html

الدفاع الروسية: انتشار دخان سام بدونيتسك نتيجة أعمال تخريبية لكتائب أوكرانية بمصنع كيماويات

الدفاع الروسية: انتشار دخان سام بدونيتسك نتيجة أعمال تخريبية لكتائب أوكرانية بمصنع كيماويات

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن كتائب يمنية متطرفة منسحبة، قامت باستفزازات في مصنع للكيماويات بمنطقة دونيتسك، ما أدى إلى انتشار حرائق ودخان سام في مناطق مدنية. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T00:20+0000

2022-03-14T00:20+0000

2022-03-14T00:47+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار وزارة الدفاع الروسية

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الاثنين،، إنه "في 13 مارس/آذار نفذ مسلحون منسحبون من الكتائب القومية أعمال تخريب في مصنع أفدييكا للصناعات الكيماوية بمنطقة دونيتسك".كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الأحد، مقتل نحو 180 من المرتزقة الأجانب، إثر استهداف مراكز تدريب عسكرية ومركز تدريب يافوريف، غربي أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن الغرب لا يخفي حقيقة العمل على جمع المرتزقة من جميع أنحاء العالم ونقلهم إلى أوكرانيا، "متجاهلين بذلك أعراف القانون الدولي".إلى ذلك أعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن قاعدة "التنف" الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة في سوريا، شهدت إعداد إرهابيين تابعين لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، يعتزم استخدامهم في دونباس.ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بوقت سابق، وصول مرتزقة أجانب إلى أوكرانيا، مؤكدة أن المرتزقة الأجانب، يرتكبون أعمال تخريب ومداهمات تستهدف قوافل المعدات الروسية، مشيرة إلى وصول حوالي 200 مرتزق كرواتي إلى أوكرانيا.وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

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أخبار وزارة الدفاع الروسية