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الرئيس الإيراني يعلق على إعدام 81 شخصا في السعودية

الرئيس الإيراني يعلق على إعدام 81 شخصا في السعودية

علق الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، على الإعدامات الجماعية الأخيرة في المملكة العربية السعودية. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T14:19+0000

2022-03-14T14:19+0000

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وقال رئيسي، في كلمة خلال المجلس الأعلى للشباب، إن "تطبيق الدول الغربية للمعايير المزدوجة واستغلال مفهوم حقوق الإنسان، وكذلك صمت وتقاعس الدول التي تدعي حقوق الإنسان تجاه هذه الممارسات هو أمر مدان، وعلامة على نفاق تلك الدول في الاستغلال السياسي لمفهوم حقوق الإنسان لتحقيق أطماعها السياسية وضد الحكومات المستقلة".وأضاف رئيسي، في الكملة التي نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية، أن "المنظمات الدولية ووسائل الإعلام الحرة والمؤسسات ذات الصلة يجب أن تخرج عن صمتها".وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء أمس الأحد، "عملية إعدام العشرات في السعودية أمس"، واصفة الأمر بأنه "عمل لا إنساني يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان".وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان صادر على لسان المتحدث باسمها، سعيد خطيب زاده، إن العمل "لا إنساني يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويتعارض مع المبادئ الإنسانية والإجراءات القانونية المعتمدة الواجبة لهم قبل إعدامهم".وأدان البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، "صمت وتقاعس الدول المطالبة بحقوق الإنسان عن هذه الجرائم في السعودية"، واصفا الأمر بأنه "علامة على نفاق الغرب في استغلال مفهوم حقوق الإنسان سياسيا ضد الدول المستقلة".وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت الماضي، "تنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى".وقالت الداخلية السعودية، في بيان لها، إنه تم "تنفيذ الإعدام بشقيقين قتلا والدتهما وانتهجا المنهج التكفيري، ويمنيين شكلوا مجموعة إرهابية تابعة للحوثي، بالإضافة إلى منتمين لتنظيمي داعش والقاعدة"، مضيفا أن "تنفيذ أحكام الإعدام تم بعد صدور أحكام بثبوت الإدانة".وتابعت: "أحكام الإعدام طالت أيضا مواطنين أطلقوا النار في قرية الدالوة بالأحساء، ومواطنين وأجانب تخابروا مع جهة أجنبية معادية للمملكة"، بالإضافة إلى أن "تنفيذ الإعدام بحق مواطنين شكلوا خلايا إرهابية بأوامر من الخارج".وأشار البيان إلى أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على تلك العناصر الإجرامية التي تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن، فكفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام".وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة، صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم.وختم البيان بالقول إن "الأحكام تم تأييدها من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وقد تم إنفاذ ما تقرر شرعا بحقهم هذا اليوم".

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