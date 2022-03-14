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https://arabic.sputniknews.com/20220314/السفير-الأمريكي-في-الأردن-يطلب-تقليل-ظهور-الإعلام-الروسي-محليا--1059888454.html
السفير الأمريكي في الأردن يطلب تقليل ظهور الإعلام الروسي محليا
السفير الأمريكي في الأردن يطلب تقليل ظهور الإعلام الروسي محليا
طلب السفير الأمريكي في الأردن هنري ووستر، تقليل ظهور وسائل الإعلام الروسي على إحدى القنوات المحلية. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T13:27+0000
2022-03-14T13:27+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة أنباء "عمون" عن ووستر أنه طلب بشكل واضح وصريح تقليل مشاركة الأخبار الروسية وخصوصا قناة "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" خلال مقابلة مع إحدى القنوات المحلية.جاءت تصريحات السفير الأمريكي في ختام اللقاء والذي تناول العلاقات الأردنية-الأمريكية، حيث قال إنه "سيكون سعيدا للغاية برؤية مشاركة أقل على قناتكم لروسيا اليوم وسبوتنيك ولكن على الرغم من ذلك، إنه شرف عظيم أن أتواجد معكم".وشهد اللقاء التلفزيوني الذي أجراه السفير الأمريكي مناقشة العلاقات الأمريكية-الأردنية، ومسألة المساعدات الأمريكية للأردن والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والموقف الأمريكي منها.وواجهت وسائل الإعلام الروسية وخاصة قناة "آر تي" (روسيا اليوم) ووكالة "سبوتنيك" تعنتا غربيا كبيرا، حيث سارعت دول أوروبية إلى حظرهما، كما تم حظرهما على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب.
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العالم العربي

السفير الأمريكي في الأردن يطلب تقليل ظهور الإعلام الروسي محليا

13:27 GMT 14.03.2022
© Sputnik . Alexei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورحوار وكالة "سبوتنيك" مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، موسكو، روسيا 17 سبتمبر 2020
حوار وكالة سبوتنيك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، موسكو، روسيا 17 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik . Alexei Kudenko
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طلب السفير الأمريكي في الأردن هنري ووستر، تقليل ظهور وسائل الإعلام الروسي على إحدى القنوات المحلية.
ونقلت وكالة أنباء "عمون" عن ووستر أنه طلب بشكل واضح وصريح تقليل مشاركة الأخبار الروسية وخصوصا قناة "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" خلال مقابلة مع إحدى القنوات المحلية.
جاءت تصريحات السفير الأمريكي في ختام اللقاء والذي تناول العلاقات الأردنية-الأمريكية، حيث قال إنه "سيكون سعيدا للغاية برؤية مشاركة أقل على قناتكم لروسيا اليوم وسبوتنيك ولكن على الرغم من ذلك، إنه شرف عظيم أن أتواجد معكم".
وشهد اللقاء التلفزيوني الذي أجراه السفير الأمريكي مناقشة العلاقات الأمريكية-الأردنية، ومسألة المساعدات الأمريكية للأردن والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والموقف الأمريكي منها.
وواجهت وسائل الإعلام الروسية وخاصة قناة "آر تي" (روسيا اليوم) ووكالة "سبوتنيك" تعنتا غربيا كبيرا، حيث سارعت دول أوروبية إلى حظرهما، كما تم حظرهما على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب.
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