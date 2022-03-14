https://arabic.sputniknews.com/20220314/السفير-الأمريكي-في-الأردن-يطلب-تقليل-ظهور-الإعلام-الروسي-محليا--1059888454.html
السفير الأمريكي في الأردن يطلب تقليل ظهور الإعلام الروسي محليا
السفير الأمريكي في الأردن يطلب تقليل ظهور الإعلام الروسي محليا
طلب السفير الأمريكي في الأردن هنري ووستر، تقليل ظهور وسائل الإعلام الروسي على إحدى القنوات المحلية. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T13:27+0000
2022-03-14T13:27+0000
2022-03-14T13:27+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/12/1046577090_174:0:3815:2048_1920x0_80_0_0_17f1513b96e0cff0d9e59e9f42e61806.jpg
ونقلت وكالة أنباء "عمون" عن ووستر أنه طلب بشكل واضح وصريح تقليل مشاركة الأخبار الروسية وخصوصا قناة "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" خلال مقابلة مع إحدى القنوات المحلية.جاءت تصريحات السفير الأمريكي في ختام اللقاء والذي تناول العلاقات الأردنية-الأمريكية، حيث قال إنه "سيكون سعيدا للغاية برؤية مشاركة أقل على قناتكم لروسيا اليوم وسبوتنيك ولكن على الرغم من ذلك، إنه شرف عظيم أن أتواجد معكم".وشهد اللقاء التلفزيوني الذي أجراه السفير الأمريكي مناقشة العلاقات الأمريكية-الأردنية، ومسألة المساعدات الأمريكية للأردن والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والموقف الأمريكي منها.وواجهت وسائل الإعلام الروسية وخاصة قناة "آر تي" (روسيا اليوم) ووكالة "سبوتنيك" تعنتا غربيا كبيرا، حيث سارعت دول أوروبية إلى حظرهما، كما تم حظرهما على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/12/1046577090_629:0:3360:2048_1920x0_80_0_0_bce033a7ed5752ac7f8f4965ce606f0d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
السفير الأمريكي في الأردن يطلب تقليل ظهور الإعلام الروسي محليا
تابعنا عبر
طلب السفير الأمريكي في الأردن هنري ووستر، تقليل ظهور وسائل الإعلام الروسي على إحدى القنوات المحلية.
ونقلت وكالة أنباء "عمون
" عن ووستر أنه طلب بشكل واضح وصريح تقليل مشاركة الأخبار الروسية وخصوصا قناة "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" خلال مقابلة مع إحدى القنوات المحلية.
جاءت تصريحات السفير الأمريكي في ختام اللقاء والذي تناول العلاقات الأردنية-الأمريكية، حيث قال إنه "سيكون سعيدا للغاية برؤية مشاركة أقل على قناتكم لروسيا اليوم وسبوتنيك ولكن على الرغم من ذلك، إنه شرف عظيم أن أتواجد معكم".
وشهد اللقاء التلفزيوني الذي أجراه السفير الأمريكي مناقشة العلاقات الأمريكية-الأردنية، ومسألة المساعدات الأمريكية للأردن والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والموقف الأمريكي منها.
وواجهت وسائل الإعلام الروسية وخاصة قناة "آر تي" (روسيا اليوم) ووكالة "سبوتنيك" تعنتا غربيا كبيرا، حيث سارعت دول أوروبية إلى حظرهما، كما تم حظرهما على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب.