عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/الصين-تطلب-من-أمريكا-إيضاحا-بشأن-نشاطها-البيولوجي-في-أوكرانيا-1059875957.html
الصين تطلب من أمريكا إيضاحا بشأن نشاطها البيولوجي في أوكرانيا
الصين تطلب من أمريكا إيضاحا بشأن نشاطها البيولوجي في أوكرانيا
أعلن متحدث الخارجية الصينية مطلب بلاده بخصوص النشاط البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T09:44+0000
2022-03-14T09:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104522/54/1045225425_0:1:1363:767_1920x0_80_0_0_7eaa31816bb5552cfb0423da101fbc6d.jpg
.وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، شدد في حديثه للصحفيين، اليوم الاثنين، على ضرورة أن تقدم الولايات المتحدة إيضاحا بشأن نشاطها العسكري البيولوجي في العالم عامة وفي أوكرانيا خاصة.وقال متحدث الخارجية الصينية، في الإشارة إلى معلومات عن مختبرات بيولوجية تموّلها الولايات المتحدة في أوكرانيا تناقلتها وكالات الأنباء العالمية، إن الولايات المتحدة يجب أن تفتح هذه المختبرات أمام الخبراء الدوليين لكي يتفقدوها ويطلعوا على نشاطاتها.واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، تقوم عشرات المختبرات البيولوجية في أوكرانيا بأنشطة طلبتها وزارة الدفاع الأمريكية، كما أشار إلى ذلك متحدث الخارجية الصينية.وشدد متحدث الخارجية الصينية على ضرورة أن تقدم أمريكا إيضاحا بشأن الأعمال التي خصصت أمريكا مبلغ 200 مليون دولار لتمويلها وحول الجراثيم التي تناولتها الأبحاث الأمريكية.وتساءل، في الإشارة إلى إزالة جميع الوثائق المناسبة من موقع السفارة الأمريكية في أوكرانيا: ماذا يحاولون إخفاءه.وقد كشفت وزارة الدفاع الروسية أن المختبرات البيولوجية التي أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 200 مليون دولار عليها في أوكرانيا تعاملت، مثلا، مع الجراثيم المسببة للطاعون والقرحة السيبيرية.ووفق الجنرال الروسي إيغور كيريلوف، رئيس قوات الحماية من التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي، يوجد أكثر من 30 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا. وتم إجلاء جميع مستلزمات مواصلة النشاط العسكري البيولوجي الأمريكي من أوكرانيا قبل أن تبدأ روسيا عمليتها العسكرية الهادفة إلى إخلاء أوكرانيا من الأسلحة والنشاطات العسكرية في 24 فبراير/شباط 2022.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104522/54/1045225425_169:0:1192:767_1920x0_80_0_0_458ca6b271b11638d4488369f6d152c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, العالم

الصين تطلب من أمريكا إيضاحا بشأن نشاطها البيولوجي في أوكرانيا

09:44 GMT 14.03.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمتخصصون في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية "أوريو أل سيريو"، إيطاليا 20 أبريل 2020
متخصصون في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية أوريو أل سيريو، إيطاليا 20 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن متحدث الخارجية الصينية مطلب بلاده بخصوص النشاط البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا.
.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، شدد في حديثه للصحفيين، اليوم الاثنين، على ضرورة أن تقدم الولايات المتحدة إيضاحا بشأن نشاطها العسكري البيولوجي في العالم عامة وفي أوكرانيا خاصة.
وقال متحدث الخارجية الصينية، في الإشارة إلى معلومات عن مختبرات بيولوجية تموّلها الولايات المتحدة في أوكرانيا تناقلتها وكالات الأنباء العالمية، إن الولايات المتحدة يجب أن تفتح هذه المختبرات أمام الخبراء الدوليين لكي يتفقدوها ويطلعوا على نشاطاتها.
واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، تقوم عشرات المختبرات البيولوجية في أوكرانيا بأنشطة طلبتها وزارة الدفاع الأمريكية، كما أشار إلى ذلك متحدث الخارجية الصينية.
وشدد متحدث الخارجية الصينية على ضرورة أن تقدم أمريكا إيضاحا بشأن الأعمال التي خصصت أمريكا مبلغ 200 مليون دولار لتمويلها وحول الجراثيم التي تناولتها الأبحاث الأمريكية.
وتساءل، في الإشارة إلى إزالة جميع الوثائق المناسبة من موقع السفارة الأمريكية في أوكرانيا: ماذا يحاولون إخفاءه.
وقد كشفت وزارة الدفاع الروسية أن المختبرات البيولوجية التي أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 200 مليون دولار عليها في أوكرانيا تعاملت، مثلا، مع الجراثيم المسببة للطاعون والقرحة السيبيرية.
ووفق الجنرال الروسي إيغور كيريلوف، رئيس قوات الحماية من التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي، يوجد أكثر من 30 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا. وتم إجلاء جميع مستلزمات مواصلة النشاط العسكري البيولوجي الأمريكي من أوكرانيا قبل أن تبدأ روسيا عمليتها العسكرية الهادفة إلى إخلاء أوكرانيا من الأسلحة والنشاطات العسكرية في 24 فبراير/شباط 2022.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала