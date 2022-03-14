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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/الطائرات-الهجومية-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-تابعا-للقوات-المسلحة-الأوكرانيةفيديو-1059867939.html
الطائرات الهجومية الروسية تدمر مستودع ذخيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية...فيديو
الطائرات الهجومية الروسية تدمر مستودع ذخيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية...فيديو
دمرت الطائرات الهجومية الروسية مستودع ذخيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T05:48+0000
2022-03-14T05:48+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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قامت طائرتان هجوميتان من طراز "سو-25" بضربة جوية. وتم تدمير الهدف بنجاح. وبعد الانتهاء من المهمة عادت الطائرتان إلى قاعدة تمركزهما.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
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أخبار أوكرانيا

الطائرات الهجومية الروسية تدمر مستودع ذخيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية...فيديو

05:48 GMT 14.03.2022
© Sputnik . Alexander Vilf / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلة "سو-30إس إم" ضمن فريق الاستعراض الجوي "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا
مقاتلة سو-30إس إم ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik . Alexander Vilf
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دمرت الطائرات الهجومية الروسية مستودع ذخيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية.
قامت طائرتان هجوميتان من طراز "سو-25" بضربة جوية. وتم تدمير الهدف بنجاح. وبعد الانتهاء من المهمة عادت الطائرتان إلى قاعدة تمركزهما.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
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