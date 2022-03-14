https://arabic.sputniknews.com/20220314/الطائرات-الهجومية-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-تابعا-للقوات-المسلحة-الأوكرانيةفيديو-1059867939.html
الطائرات الهجومية الروسية تدمر مستودع ذخيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية...فيديو
الطائرات الهجومية الروسية تدمر مستودع ذخيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية...فيديو
دمرت الطائرات الهجومية الروسية مستودع ذخيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T05:48+0000
2022-03-14T05:48+0000
2022-03-14T05:48+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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قامت طائرتان هجوميتان من طراز "سو-25" بضربة جوية. وتم تدمير الهدف بنجاح. وبعد الانتهاء من المهمة عادت الطائرتان إلى قاعدة تمركزهما.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الطائرات الهجومية الروسية تدمر مستودع ذخيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية...فيديو
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دمرت الطائرات الهجومية الروسية مستودع ذخيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية.
قامت طائرتان هجوميتان من طراز "سو-25" بضربة جوية. وتم تدمير الهدف بنجاح. وبعد الانتهاء من المهمة عادت الطائرتان إلى قاعدة تمركزهما.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.