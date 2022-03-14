https://arabic.sputniknews.com/20220314/القاضية-غادة-عون-تمنع-بعض-أصحاب-المصارف-من-التصرف-في-أملاكهم-1059894160.html
القاضية غادة عون تمنع بعض أصحاب المصارف من التصرف في أملاكهم
القاضية غادة عون تمنع بعض أصحاب المصارف من التصرف في أملاكهم
منعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، عددا من أصحاب المصارف من التصرف في أملاكهم العقارية والمنقولة. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T15:04+0000
2022-03-14T15:04+0000
2022-03-14T15:04+0000
أخبار لبنان
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وحسب موقع النشرة، فإن عون أصدرت قرارها بمنع تصرف عدد من أصحاب المصارف في اموالهم بناء على دعوى قضائية تقدم بها أحد المحامين.وكانت القاضية اللبنانية ذاتها قد أصدرت الجمعة الماضية قرارا يقضي بمنع سفر خمسة من رؤساء مجالس إدرارات مصارف لبنانية.ورؤساء مجالس الإدارات الخمسة الذين شملهم المنع هم سليم صفير رئيس مجلس إدارة بنك بيروت، وسمير حنا رئيس مجلس إدارة بنك عوده، وأنطوان الصحناوي رئيس مجلس إدارة سوسيتيه جنرال، وسعد الأزهري رئيس مجلس إدارة بلوم بنك، وريا الحسن رئيس مجلس إدارة بنك ميد.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/-لبنان-يتلقى-خطابا-من-ألمانيا-يطلب-معلومات-عن-أوضاع-حاكم-مصرف-لبنان-المالية-1058176751.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
القاضية غادة عون تمنع بعض أصحاب المصارف من التصرف في أملاكهم
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منعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، عددا من أصحاب المصارف من التصرف في أملاكهم العقارية والمنقولة.
وحسب موقع النشرة
، فإن عون أصدرت قرارها بمنع تصرف عدد من أصحاب المصارف في اموالهم بناء على دعوى قضائية تقدم بها أحد المحامين.
وكانت القاضية اللبنانية ذاتها قد أصدرت الجمعة الماضية قرارا يقضي بمنع سفر خمسة
من رؤساء مجالس إدرارات مصارف لبنانية.
وقالت تقارير إعلامية وقتها إن عون أبلغت الأمن العام اللبناني رسميا قرارها بمنع هؤلاء الخمسة من السفر ليتم تعميمه على المطارات والمنافذ.
ورؤساء مجالس الإدارات الخمسة الذين شملهم المنع هم سليم صفير رئيس مجلس إدارة بنك بيروت، وسمير حنا رئيس مجلس إدارة بنك عوده، وأنطوان الصحناوي رئيس مجلس إدارة سوسيتيه جنرال، وسعد الأزهري رئيس مجلس إدارة
بلوم بنك، وريا الحسن رئيس مجلس إدارة بنك ميد.