عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220314/القوات-الإيرانية-تعلن-اعتقال-إرهابيين-تابعين-لاستخبارات-أجنبية-خططوا-لاغتيالات-في-البلاد-1059906279.html
القوات الإيرانية تعلن اعتقال إرهابيين تابعين لاستخبارات أجنبية خططوا لاغتيالات في البلاد
القوات الإيرانية تعلن اعتقال إرهابيين تابعين لاستخبارات أجنبية خططوا لاغتيالات في البلاد
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "القوات المنتسبة لها تمكّنت من تفكيك خليتين إرهابيتين، قبل أن ينجح عناصرها في تنفيذ اغتيالات جنوب شرقي البلاد". 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T19:27+0000
2022-03-14T19:27+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102445/53/1024455322_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6e58ee4961c48f6d8a5241160da11b89.jpg
وأوضحت وزارة الأمن الإيرانية، في بيان لها، أانها "اعتقلت 6 إرهابيين مسلحين دخلوا البلاد لتنفيذ عمليات اغتيال بحق عاملين أجانب في مشاريع إنشاء البنى التحتية بمحافظة ‫سيستان وبلوجستان"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكدت الوزارة، أن "قواتها الشجاعة تتعهد أمام الشعب الإيراني الشريف بأنهم لن يدخروا أي جهد في التضحية بأرواحهم دفاعا عن أمن الجمهورية الإسلامية، محذرة أجهزة التجسس الأجنبية بأن تحركاتها الإرهابية لن تبقى من دون رد.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن إحباط مخطط إسرائيلي لاستهداف مفاعل فوردو النووي بالقرب من طهران، مشيرا إلى القبض على أعضاء الخلية المسؤولة عن المحاولة.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية-إرنا، بأن "جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني اعتقل خلية عملاء كانت تخطط للقيام بعمل تخريبي في موقع فوردو النووي بالقرب من طهران، وتم اعتقال جميع أعضاء الخلية".وأضافت أن "الموساد الإسرائيلي تواصل مع أحد موظفي مفاعل فوردو النووي عبر أصدقائه وعبر تقديم رشاوي نقدية تتضمن عملات رقمية، وذلك للحصول على معلومات عن الموقع وضربه فيما بعد".وذكرت الوكالة الإيرانية الرسمية، أن "إسرائيل كانت تسعى منذ زمن بعيد إلى ضرب مفاعل فوردو، بما أنه أهم مفاعل نووي في الجمهورية الإسلامية، ولم تنجح في ذلك".يأتي ذلك غداة تعرض مدينة أربيل العراقية، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدف حيا قرب القنصلية الأمريكية بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المنازل والمباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، استهداف ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة".وأضاف في بيان، أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للکیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إحباط-مخطط-إسرائيلي-استهدف-مفاعل-فوردو-النووي--1059904164.html
https://arabic.sputniknews.com/20220308/إسرائيل-تتهم-إيران-بتصدير-طائرات-مسيرة-متقدمة-ووسائل-قتالية-إلى-فنزويلا-ودول-في-أمريكا-الوسطى-1059603508.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102445/53/1024455322_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a3f39a02d5656780de394a6dcd1c444a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران

القوات الإيرانية تعلن اعتقال إرهابيين تابعين لاستخبارات أجنبية خططوا لاغتيالات في البلاد

19:27 GMT 14.03.2022
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "القوات المنتسبة لها تمكّنت من تفكيك خليتين إرهابيتين، قبل أن ينجح عناصرها في تنفيذ اغتيالات جنوب شرقي البلاد".
وأوضحت وزارة الأمن الإيرانية، في بيان لها، أانها "اعتقلت 6 إرهابيين مسلحين دخلوا البلاد لتنفيذ عمليات اغتيال بحق عاملين أجانب في مشاريع إنشاء البنى التحتية بمحافظة ‫سيستان وبلوجستان"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
مفاعل-نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط "مخطط إسرائيلي" استهدف مفاعل فوردو النووي
18:18 GMT
وأكدت الوزارة، أن "قواتها الشجاعة تتعهد أمام الشعب الإيراني الشريف بأنهم لن يدخروا أي جهد في التضحية بأرواحهم دفاعا عن أمن الجمهورية الإسلامية، محذرة أجهزة التجسس الأجنبية بأن تحركاتها الإرهابية لن تبقى من دون رد.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن إحباط مخطط إسرائيلي لاستهداف مفاعل فوردو النووي بالقرب من طهران، مشيرا إلى القبض على أعضاء الخلية المسؤولة عن المحاولة.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية-إرنا، بأن "جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني اعتقل خلية عملاء كانت تخطط للقيام بعمل تخريبي في موقع فوردو النووي بالقرب من طهران، وتم اعتقال جميع أعضاء الخلية".
وأضافت أن "الموساد الإسرائيلي تواصل مع أحد موظفي مفاعل فوردو النووي عبر أصدقائه وعبر تقديم رشاوي نقدية تتضمن عملات رقمية، وذلك للحصول على معلومات عن الموقع وضربه فيما بعد".
وذكرت الوكالة الإيرانية الرسمية، أن "إسرائيل كانت تسعى منذ زمن بعيد إلى ضرب مفاعل فوردو، بما أنه أهم مفاعل نووي في الجمهورية الإسلامية، ولم تنجح في ذلك".
يأتي ذلك غداة تعرض مدينة أربيل العراقية، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدف حيا قرب القنصلية الأمريكية بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المنازل والمباني، دون سقوط خسائر بشرية.
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
إسرائيل تتهم إيران بتصدير طائرات مسيرة متقدمة ووسائل قتالية إلى فنزويلا ودول في أمريكا الوسطى
8 مارس, 08:00 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، استهداف ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة".
وأضاف في بيان، أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للکیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.
وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала