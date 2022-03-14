https://arabic.sputniknews.com/20220314/الكاظمي-يؤكد-لبلينكن-عدم-السماح-بتحول-العراق-لساحة-لتصفية-الحسابات-الخارجية-1059866017.html

الكاظمي يؤكد لبلينكن عدم السماح بتحول العراق لساحة لتصفية الحسابات الخارجية

الكاظمي يؤكد لبلينكن عدم السماح بتحول العراق لساحة لتصفية الحسابات الخارجية

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده لن تكون ساحة لتصفية الحسابات الخارجية. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T00:18+0000

2022-03-14T00:18+0000

2022-03-14T00:18+0000

أخبار العراق اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وشدد الكاظمي، وفقا لبيان رئاسة الوزراء العراقية، اليوم الاثنين، على "عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية، وأن العراق ماضٍ في تعزيز دوره الفاعل دولياً وإقليميا".كما ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطورات الأحداث بالمنطقة.وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال، اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم إطلاقها من خارج العراق.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله، إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".وفي وقت سابق من ليل السبت/ الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم، فيما أشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/الحشد-الشعبي-تتنصل-مما-ورد-على-لسان-متحدث-باسمها-بشأن-قصف-أربيل-1059863319.html

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أخبار العراق اليوم