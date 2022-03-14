https://arabic.sputniknews.com/20220314/الكرملين-روسيا-لا-تستبعد-السيطرة-على-المدن-الكبرى-في-أوكرانيا-1059884923.html
الكرملين: روسيا لا تستبعد السيطرة على المدن الكبرى في أوكرانيا
الكرملين: روسيا لا تستبعد السيطرة على المدن الكبرى في أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن "جميع خطط روسيا لنزع سلاح أوكرانيا يتم تنفيذها في غضون الإطار الزمني الذي تمت الموافقة عليه... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T12:18+0000
2022-03-14T12:18+0000
2022-03-14T12:18+0000
روسيا
رصد عسكري
الكرملين
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وقال بيسكوف للصحفيين: "القوات المسلحة الروسية تستخدم أسلحة حديثة عالية الدقة، وتضرب فقط مرافق البنية التحتية للمعلومات العسكرية، وسيتم تنفيذ جميع خطط القيادة الروسية بالكامل في غضون الإطار الزمني الذي تمت الموافقة عليه مسبقًا".وأجاب بيسكوف عن سؤال عما إذا كان الكرملين يعلن عن الموعد المتوقع أو المخطط له لانتهاء العملية الخاصة لحماية دونباس بقوله: "لا، لم يتم الإعلان عن ذلك".وعلق بيسكوف على تصريحات المسؤولين الغربيين عن "خيبة أمل بوتين": "أحيطت موسكو علما بالتصريحات الأخيرة لكبار مسؤولي الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، سوليفان وبوريل، التي قيل إن بوتين يشعر بخيبة أمل لأن قواته لا تتحرك إلى الأمام كما كان يعتقد في المدن، بما في ذلك كييف".وتابع: "يبدو أن المذكورين يدفعون روسيا لاقتحام المدن الأوكرانية الكبرى، من أجل تحميل بلادنا مسؤولية قتل المدنيين، نعتقد أن مثل هذا الموقف استفزازي".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/بوتين-يصدر-قانونا-يسمح-للشركات-الروسية-بحق-استخدام-الطائرات-الأجنبية-المستأجرة-في-الرحلات-المحلية-1059883423.html
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روسيا, رصد عسكري, الكرملين
الكرملين: روسيا لا تستبعد السيطرة على المدن الكبرى في أوكرانيا
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن "جميع خطط روسيا لنزع سلاح أوكرانيا يتم تنفيذها في غضون الإطار الزمني الذي تمت الموافقة عليه مسبقًا".
وقال بيسكوف للصحفيين: "القوات المسلحة الروسية تستخدم أسلحة حديثة عالية الدقة، وتضرب فقط مرافق البنية التحتية للمعلومات العسكرية، وسيتم تنفيذ جميع خطط القيادة الروسية بالكامل في غضون الإطار الزمني الذي تمت الموافقة عليه مسبقًا".
وأجاب بيسكوف عن سؤال عما إذا كان الكرملين يعلن عن الموعد المتوقع أو المخطط له لانتهاء العملية الخاصة لحماية دونباس بقوله: "لا، لم يتم الإعلان عن ذلك".
"وزارة الدفاع، بينما تضمن أقصى درجات الأمن للسكان المدنيين، لا تستبعد إمكانية وضع المدن الكبرى تحت السيطرة الكاملة، بعد أن أصبحت اليوم مطوقة عمليًا، باستثناء المناطق المستخدمة للإجلاء لأسباب إنسانية".
دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية
وعلق بيسكوف على تصريحات المسؤولين الغربيين عن "خيبة أمل بوتين": "أحيطت موسكو علما بالتصريحات الأخيرة لكبار مسؤولي الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي
، سوليفان وبوريل، التي قيل إن بوتين يشعر بخيبة أمل لأن قواته لا تتحرك إلى الأمام كما كان يعتقد في المدن، بما في ذلك كييف".
وتابع: "يبدو أن المذكورين يدفعون روسيا لاقتحام المدن الأوكرانية الكبرى، من أجل تحميل بلادنا مسؤولية قتل المدنيين، نعتقد أن مثل هذا الموقف استفزازي".