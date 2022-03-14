https://arabic.sputniknews.com/20220314/الكرملين-لسبوتنيك-جدول-أعمال-بوتين-ليوم-الاثنين-لم-يتضمن-خطط-لمحادثة-هاتفية-مع-ماكرون-1059909489.html
الكرملين لسبوتنيك: جدول أعمال بوتين ليوم الاثنين لم يتضمن خطط لمحادثة هاتفية مع ماكرون
الكرملين لسبوتنيك: جدول أعمال بوتين ليوم الاثنين لم يتضمن خطط لمحادثة هاتفية مع ماكرون
أكد الكرملين، أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليوم الاثنين، لم يتضمن أي خطط لمحادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وذلك في أعقاب إعلان... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T21:48+0000
2022-03-14T21:48+0000
2022-03-14T21:48+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار فرنسا
العالم
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موسكو- سبوتنيك. وقال متحدث الكرملين، دمتري بيسكوف، ردا على سؤال وكالة سبوتنيك، حول محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون "اليوم [الاثنين] ، لا".والسبت الماضي، قدم بوتين، لماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، دلائل وحقائق لقيام سلطات كييف بتنفيذ انتهاكات جسمية للقانون الدولي الإنساني.ودعا بوتين، الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني إلى التأثير على سلطات كييف لوقف الأعمال الإجرامية للكتائب القومية الأوكرانية.وبحسب بيان الكرملين "وعلى وجه الخصوص، تم الاستشهاد بالعديد من الوقائع المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الإنساني الدولي من جانب قوات الأمن الأوكرانية. كأعمال انتقامية خارج نطاق القضاء ضد المنشقين (المنشقين عن نظام كييف)، واحتجاز رهائن واستخدام المدنيين كدروع بشرية، ووضع أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية وبالقرب من المستشفيات والمدارس ورياض الأطفال".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار فرنسا , العالم
الكرملين لسبوتنيك: جدول أعمال بوتين ليوم الاثنين لم يتضمن خطط لمحادثة هاتفية مع ماكرون
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أكد الكرملين، أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليوم الاثنين، لم يتضمن أي خطط لمحادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وذلك في أعقاب إعلان الأخير نيته إجراء محادثة هاتفية خلال ساعات.
موسكو- سبوتنيك. وقال متحدث الكرملين، دمتري بيسكوف، ردا على سؤال وكالة سبوتنيك، حول محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون "اليوم [الاثنين] ، لا".
والسبت الماضي، قدم بوتين، لماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، دلائل وحقائق
لقيام سلطات كييف بتنفيذ انتهاكات جسمية للقانون الدولي الإنساني.
ودعا بوتين، الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني إلى التأثير على سلطات كييف لوقف الأعمال الإجرامية للكتائب القومية الأوكرانية.
وبحسب بيان الكرملين "وعلى وجه الخصوص، تم الاستشهاد بالعديد من الوقائع المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الإنساني الدولي من جانب قوات الأمن الأوكرانية. كأعمال انتقامية خارج نطاق القضاء ضد المنشقين (المنشقين عن نظام كييف)، واحتجاز رهائن واستخدام المدنيين كدروع بشرية، ووضع أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية وبالقرب من المستشفيات والمدارس ورياض الأطفال".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.