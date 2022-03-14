https://arabic.sputniknews.com/20220314/المتحدث-باسم-الخارجية-الأمريكية-يعلق-على-تنفيذ-أحكام-الإعدامات-في-السعودية-1059906969.html

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يعلق على تنفيذ أحكام الإعدامات في السعودية

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يعلق على تنفيذ أحكام الإعدامات في السعودية

قالت الولايات المتحدة إنها تواصل إثارة مخاوف حقوق الإنسان مع السعودية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T19:55+0000

2022-03-14T19:55+0000

2022-03-14T19:55+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار السعودية اليوم

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وحسب "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية اليوم الاثنين: "نواصل إثارة مخاوفنا بشأن ضمانات المحاكمة العادلة".وأوضح برايس: "لا يمكنني التحدث عن توقيت ذلك (الاتصال) لكننا أثرنا هذه المخاوف (المتعلقة بحقوق الإنسان)".وقالت الداخلية السعودية، في بيان لها، إنه تم "تنفيذ الإعدام بشقيقين قتلا والدتهما وانتهجا المنهج التكفيري، ويمنيين شكلوا مجموعة إرهابية تابعة للحوثي، بالإضافة إلى منتمين لتنظيمي داعش والقاعدة"، مضيفا أن "تنفيذ أحكام الإعدام تم بعد صدور أحكام بثبوت الإدانة".وتابعت: "أحكام الإعدام طالت أيضا مواطنين أطلقوا النار في قرية الدالوة بالأحساء، ومواطنين وأجانب تخابروا مع جهة أجنبية معادية للمملكة"، بالإضافة إلى أن "تنفيذ الإعدام تم بحق مواطنين شكلوا خلايا إرهابية بأوامر من الخارج".

https://arabic.sputniknews.com/20220312/الداخلية-السعودية-تنفذ-حكم-الإعدام-على-بعض-الأشخاص-عقب-صدور-أحكام-بثبوت-الإدانة-1059802617.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم