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المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يعلق على تنفيذ أحكام الإعدامات في السعودية
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يعلق على تنفيذ أحكام الإعدامات في السعودية
قالت الولايات المتحدة إنها تواصل إثارة مخاوف حقوق الإنسان مع السعودية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T19:55+0000
2022-03-14T19:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السعودية اليوم
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وحسب "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية اليوم الاثنين: "نواصل إثارة مخاوفنا بشأن ضمانات المحاكمة العادلة".وأوضح برايس: "لا يمكنني التحدث عن توقيت ذلك (الاتصال) لكننا أثرنا هذه المخاوف (المتعلقة بحقوق الإنسان)".وقالت الداخلية السعودية، في بيان لها، إنه تم "تنفيذ الإعدام بشقيقين قتلا والدتهما وانتهجا المنهج التكفيري، ويمنيين شكلوا مجموعة إرهابية تابعة للحوثي، بالإضافة إلى منتمين لتنظيمي داعش والقاعدة"، مضيفا أن "تنفيذ أحكام الإعدام تم بعد صدور أحكام بثبوت الإدانة".وتابعت: "أحكام الإعدام طالت أيضا مواطنين أطلقوا النار في قرية الدالوة بالأحساء، ومواطنين وأجانب تخابروا مع جهة أجنبية معادية للمملكة"، بالإضافة إلى أن "تنفيذ الإعدام تم بحق مواطنين شكلوا خلايا إرهابية بأوامر من الخارج".
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الداخلية-السعودية-تنفذ-حكم-الإعدام-على-بعض-الأشخاص-عقب-صدور-أحكام-بثبوت-الإدانة-1059802617.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يعلق على تنفيذ أحكام الإعدامات في السعودية

19:55 GMT 14.03.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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قالت الولايات المتحدة إنها تواصل إثارة مخاوف حقوق الإنسان مع السعودية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة.
وحسب "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية اليوم الاثنين: "نواصل إثارة مخاوفنا بشأن ضمانات المحاكمة العادلة".
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وأوضح برايس: "لا يمكنني التحدث عن توقيت ذلك (الاتصال) لكننا أثرنا هذه المخاوف (المتعلقة بحقوق الإنسان)".

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت السبت الماضي "تنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى".

وقالت الداخلية السعودية، في بيان لها، إنه تم "تنفيذ الإعدام بشقيقين قتلا والدتهما وانتهجا المنهج التكفيري، ويمنيين شكلوا مجموعة إرهابية تابعة للحوثي، بالإضافة إلى منتمين لتنظيمي داعش والقاعدة"، مضيفا أن "تنفيذ أحكام الإعدام تم بعد صدور أحكام بثبوت الإدانة".
وتابعت: "أحكام الإعدام طالت أيضا مواطنين أطلقوا النار في قرية الدالوة بالأحساء، ومواطنين وأجانب تخابروا مع جهة أجنبية معادية للمملكة"، بالإضافة إلى أن "تنفيذ الإعدام تم بحق مواطنين شكلوا خلايا إرهابية بأوامر من الخارج".
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