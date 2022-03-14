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المحكمة العليا في العراق تؤجل دعوى رفع سعر صرف الدولار
المحكمة العليا في العراق تؤجل دعوى رفع سعر صرف الدولار
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، قرارا بتأجيل النظر في دعوى رفع سعر صرف الدولار. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T11:45+0000
2022-03-14T11:45+0000
أخبار العراق اليوم
سعر الدولار اليوم
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن بيان للمحكمة، أنها "قررت تأجيل دعوى 32 اتحادية (رفع سعر صرف الدولار) إلى الرابع من نيسان المقبل".ويوم الثلاثاء الماضي، أصدرت المحكمة قرارا بتأجيل نظر الدعوى التي تطالب بإعادة صرف الدولار إلى سابقه بمقدار 120 ألف دينار لكل 100 دولار.وتشير تقارير صحفية إلى أن المحكمة الاتحادية العليا انتدبت 3 خبراء لبيان الرأي الاقتصادي والمالي في الدعوى.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/رئيس-الوزراء-العراقي-يلتقي-مسعود-بارزاني-في-أربيل-1059874965.html
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أخبار العراق اليوم, سعر الدولار اليوم

المحكمة العليا في العراق تؤجل دعوى رفع سعر صرف الدولار

11:45 GMT 14.03.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021
 الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، قرارا بتأجيل النظر في دعوى رفع سعر صرف الدولار.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن بيان للمحكمة، أنها "قررت تأجيل دعوى 32 اتحادية (رفع سعر صرف الدولار) إلى الرابع من نيسان المقبل".
رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
رئيس الوزراء العراقي يلتقي مسعود بارزاني في أربيل
09:25 GMT
ويوم الثلاثاء الماضي، أصدرت المحكمة قرارا بتأجيل نظر الدعوى التي تطالب بإعادة صرف الدولار إلى سابقه بمقدار 120 ألف دينار لكل 100 دولار.
وتشير تقارير صحفية إلى أن المحكمة الاتحادية العليا انتدبت 3 خبراء لبيان الرأي الاقتصادي والمالي في الدعوى.
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