https://arabic.sputniknews.com/20220314/المحكمة-العليا-في-العراق-تؤجل-دعوى-رفع-سعر-صرف-الدولار-1059882435.html
المحكمة العليا في العراق تؤجل دعوى رفع سعر صرف الدولار
المحكمة العليا في العراق تؤجل دعوى رفع سعر صرف الدولار
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، قرارا بتأجيل النظر في دعوى رفع سعر صرف الدولار. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T11:45+0000
2022-03-14T11:45+0000
2022-03-14T11:45+0000
أخبار العراق اليوم
سعر الدولار اليوم
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن بيان للمحكمة، أنها "قررت تأجيل دعوى 32 اتحادية (رفع سعر صرف الدولار) إلى الرابع من نيسان المقبل".ويوم الثلاثاء الماضي، أصدرت المحكمة قرارا بتأجيل نظر الدعوى التي تطالب بإعادة صرف الدولار إلى سابقه بمقدار 120 ألف دينار لكل 100 دولار.وتشير تقارير صحفية إلى أن المحكمة الاتحادية العليا انتدبت 3 خبراء لبيان الرأي الاقتصادي والمالي في الدعوى.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/رئيس-الوزراء-العراقي-يلتقي-مسعود-بارزاني-في-أربيل-1059874965.html
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أخبار العراق اليوم, سعر الدولار اليوم
المحكمة العليا في العراق تؤجل دعوى رفع سعر صرف الدولار
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أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، قرارا بتأجيل النظر في دعوى رفع سعر صرف الدولار.
ونقل موقع "السومرية نيوز"
عن بيان للمحكمة، أنها "قررت تأجيل دعوى 32 اتحادية (رفع سعر صرف الدولار) إلى الرابع من نيسان المقبل".
ويوم الثلاثاء الماضي، أصدرت المحكمة قرارا بتأجيل نظر الدعوى التي تطالب بإعادة صرف الدولار إلى سابقه بمقدار 120 ألف دينار لكل 100 دولار.
وتشير تقارير صحفية إلى أن المحكمة الاتحادية العليا انتدبت 3 خبراء لبيان الرأي الاقتصادي والمالي في الدعوى.