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https://arabic.sputniknews.com/20220314/المحكمة-العليا-في-بريطانيا-تمنع-مؤسسويكيليكس-من-الطعن-أمامها-على-حكم-تسليمه-إلى-أمريكا-1059903841.html
المحكمة العليا في بريطانيا تمنع مؤسس"ويكيليكس" من الطعن أمامها على حكم تسليمه إلى أمريكا
المحكمة العليا في بريطانيا تمنع مؤسس"ويكيليكس" من الطعن أمامها على حكم تسليمه إلى أمريكا
قضت المحكمة العليا البريطانية بمنع مؤسس "ويكيليكس" من الطعن أمامها على حكم تسليمه إلى أمريكا. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T18:08+0000
2022-03-14T18:08+0000
ويكيليكس
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحسب "رويترز"، فقد أعلنت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الاثنين، أنها حرمت مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج من حق الطعن أمامها في قرار محكمة لندن العليا بالسماح بتسليمه إلى الولايات المتحدة.وكان قضاة المحكمة العليا قد سمحوا للناشط الأسترالي البالغ من العمر 50 عامًا في يناير/ كانون الثاني بمطالبة المحكمة العليا بقبول استئنافه، بعد أن ألغى في ديسمبر/ كانون الأول القرار الذي اتخذته المحكمة الابتدائية برفض طلب التسليم المقدم من السلطات الأمريكية.وحتى يتم تنفيذ حكم تسليم مؤسس "ويكيليكس"، يجب أن يتم التصديق على قرار التسليم من قبل وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، وهو إجراء شكلي لا يزال بإمكان الأسترالي الطعن فيه في المحكمة.
https://arabic.sputniknews.com/20210811/الولايات-المتحدة-القضاء-البريطاني-تعرض-للتضليل-في-قضية-مؤسس-ويكيليكس-1049820027.html
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ويكيليكس, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

المحكمة العليا في بريطانيا تمنع مؤسس"ويكيليكس" من الطعن أمامها على حكم تسليمه إلى أمريكا

18:08 GMT 14.03.2022
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams / الذهاب إلى بنك الصورفعالية تضامنية مع مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، الذي مثّل أمام محكمة ويستمنستر البريطانية الجزئية للحكم عليه بشأن طلب تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية بناءً على طلبها، في لندن، 21 أكتوبر 2019
فعالية تضامنية مع مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، الذي مثّل أمام محكمة ويستمنستر البريطانية الجزئية للحكم عليه بشأن طلب تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية بناءً على طلبها، في لندن، 21 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams
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قضت المحكمة العليا البريطانية بمنع مؤسس "ويكيليكس" من الطعن أمامها على حكم تسليمه إلى أمريكا.
وحسب "رويترز"، فقد أعلنت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الاثنين، أنها حرمت مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج من حق الطعن أمامها في قرار محكمة لندن العليا بالسماح بتسليمه إلى الولايات المتحدة.
مؤيدي حملة أطلقوا أسانج جوليان أسانج - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2021
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11 أغسطس 2021, 14:42 GMT
وكان قضاة المحكمة العليا قد سمحوا للناشط الأسترالي البالغ من العمر 50 عامًا في يناير/ كانون الثاني بمطالبة المحكمة العليا بقبول استئنافه، بعد أن ألغى في ديسمبر/ كانون الأول القرار الذي اتخذته المحكمة الابتدائية برفض طلب التسليم المقدم من السلطات الأمريكية.

وتطلب أمريكا محاكمة جوليان أسانج بسبب نشره على ويكيليكس 700000 وثيقة سرية، والتي وفقًا لواشنطن تعرض حياة عملاء أو مخبرين من المخابرات الأمريكية للخطر.

وحتى يتم تنفيذ حكم تسليم مؤسس "ويكيليكس"، يجب أن يتم التصديق على قرار التسليم من قبل وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، وهو إجراء شكلي لا يزال بإمكان الأسترالي الطعن فيه في المحكمة.
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