المحكمة العليا في بريطانيا تمنع مؤسس"ويكيليكس" من الطعن أمامها على حكم تسليمه إلى أمريكا
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams / الذهاب إلى بنك الصورفعالية تضامنية مع مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، الذي مثّل أمام محكمة ويستمنستر البريطانية الجزئية للحكم عليه بشأن طلب تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية بناءً على طلبها، في لندن، 21 أكتوبر 2019
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams/
قضت المحكمة العليا البريطانية بمنع مؤسس "ويكيليكس" من الطعن أمامها على حكم تسليمه إلى أمريكا.
وحسب "رويترز"، فقد أعلنت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الاثنين، أنها حرمت مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج من حق الطعن أمامها في قرار محكمة لندن العليا بالسماح بتسليمه إلى الولايات المتحدة.
11 أغسطس 2021, 14:42 GMT
وكان قضاة المحكمة العليا قد سمحوا للناشط الأسترالي البالغ من العمر 50 عامًا في يناير/ كانون الثاني بمطالبة المحكمة العليا بقبول استئنافه، بعد أن ألغى في ديسمبر/ كانون الأول القرار الذي اتخذته المحكمة الابتدائية برفض طلب التسليم المقدم من السلطات الأمريكية.
وتطلب أمريكا محاكمة جوليان أسانج بسبب نشره على ويكيليكس 700000 وثيقة سرية، والتي وفقًا لواشنطن تعرض حياة عملاء أو مخبرين من المخابرات الأمريكية للخطر.
وحتى يتم تنفيذ حكم تسليم مؤسس "ويكيليكس"، يجب أن يتم التصديق على قرار التسليم من قبل وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، وهو إجراء شكلي لا يزال بإمكان الأسترالي الطعن فيه في المحكمة.