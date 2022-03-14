المغرب... أول سباق نسائي لرياضة الركض بعد عودة النشاط في البلاد... صور
© Photo / Yasmine. Hajjالمغرب...أول سباق نسائي لرياضة الركض بعد عودة النشاط بالبلاد
© Photo / Yasmine. Hajj
بعد نحو عامين من توقف النشاطات في المغرب، نظم منتدى الآفاق للثقافة والتنمية بالمغرب فعاليات الدورة الرابعة للسباق النسائي لرياضة الركض.
وقد نظمت الدورة الرابعة تحت شعار "الرياضة النسوية دعامة أساسية للنموذج التنموي الجديد" لمسافة 4 كيلو متر، بمشاركة نسائية كبيرة من مختلف المناطق، حيث أقيم السباق بمدينة خريبكة جهة بني ملال.
1 فبراير 2021, 18:47 GMT
من ناحيتها، قالت مديرة السباق ياسمين الحاج رئيسة منتدى الآفاق لـ"سبوتنيك"، إن الدورة الرابعة مثلت أهمية كبيرة خاصة بعد توقف طويل بسبب أزمة كورونا.
وأضافت أن الدورة الحالية حظيت بمشاركة نسائية واسعة، وأن المنتدى منح جائزة لأكبر متسابقة وأصغر متسابقة.
وأشارت إلى أن المسابقة شجعت جميع الأعمار من النساء للمشاركة في السباق، وأن الدورة الحالية تهدف لتأهيل المتسابقات للمشاركات الدولية.
وأكدت أن الحاصلات على المراكز الأولى يقدم لهن الدعم للمشاركة في سباقات دولية من خلال تواصل القائمين على السباق بخريبكة مع الجامعة الملكية والتي تقدم العديد من أوجه الدعم للمواهب والأبطال في مختلف المجالات.
© Photo / Yasmine. Hajjالمغرب...أول سباق نسائي لرياضة الركض بعد عودة النشاط بالبلاد
1/6
© Photo / Yasmine. Hajj
المغرب...أول سباق نسائي لرياضة الركض بعد عودة النشاط بالبلاد
© Photo / Yasmine. Hajjالمغرب...أول سباق نسائي لرياضة الركض بعد عودة النشاط بالبلاد
2/6
© Photo / Yasmine. Hajj
المغرب...أول سباق نسائي لرياضة الركض بعد عودة النشاط بالبلاد
© Photo / Yasmine. Hajjالمغرب...أول سباق نسائي لرياضة الركض بعد عودة النشاط بالبلاد
3/6
© Photo / Yasmine. Hajj
المغرب...أول سباق نسائي لرياضة الركض بعد عودة النشاط بالبلاد
© Photo / Yasmine. Hajjالمغرب...أول سباق نسائي لرياضة الركض بعد عودة النشاط بالبلاد
4/6
© Photo / Yasmine. Hajj
المغرب...أول سباق نسائي لرياضة الركض بعد عودة النشاط بالبلاد
© Photo / Yasmine. Hajjالمغرب...أول سباق نسائي لرياضة الركض بعد عودة النشاط بالبلاد
5/6
© Photo / Yasmine. Hajj
المغرب...أول سباق نسائي لرياضة الركض بعد عودة النشاط بالبلاد
© Photo / Yasmine. Hajjالمغرب...أول سباق نسائي لرياضة الركض بعد عودة النشاط بالبلاد
6/6
© Photo / Yasmine. Hajj
المغرب...أول سباق نسائي لرياضة الركض بعد عودة النشاط بالبلاد
1/6
© Photo / Yasmine. Hajj
المغرب...أول سباق نسائي لرياضة الركض بعد عودة النشاط بالبلاد
2/6
© Photo / Yasmine. Hajj
المغرب...أول سباق نسائي لرياضة الركض بعد عودة النشاط بالبلاد
3/6
© Photo / Yasmine. Hajj
المغرب...أول سباق نسائي لرياضة الركض بعد عودة النشاط بالبلاد
4/6
© Photo / Yasmine. Hajj
المغرب...أول سباق نسائي لرياضة الركض بعد عودة النشاط بالبلاد
5/6
© Photo / Yasmine. Hajj
المغرب...أول سباق نسائي لرياضة الركض بعد عودة النشاط بالبلاد
6/6
© Photo / Yasmine. Hajj
المغرب...أول سباق نسائي لرياضة الركض بعد عودة النشاط بالبلاد
وترى الحاج أن تنظيم مثل هذه المسابقات الرياضية للنساء تشجع المرأة على المشاركة المحلية والدولية، وتسهم في عودة النشاط مرة أخرى خاصة بعد فترة طويلة من الانقطاع.
وتوجت المحترفة سارة الشقاف من الرباط بالمركز الأول، فيما حلت كوثر كهاز في المركز الثاني من مدينة الجديدة، وفازت سناء حسناوي من ميدلت بالمركز ثالثة، وكانت الجائزة الرابعة من نصيب المتسابقة نهيلة كيزوير، وحلت وفاء كيزوير خامسة من مدينة أسفي.
22 ديسمبر 2020, 10:20 GMT
على مستوى ذوي القدرات الخاصة، فازت حكيمة الشميطي بالمركز الأول، فيما حلت كبيرة أزلي بالمركز الثاني، ثم نزهة بينان في المرتبة الثالثة.
ومنحت المتسابقة فاطمة جرموني جائزة الأكبر سنا، ونالت سلمى عتيق جائزة الأصغر سنا.