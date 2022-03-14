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المغرب يسعى لدخول سوق الغاز الطبيعي المسال لأول مرة
المغرب يسعى لدخول سوق الغاز الطبيعي المسال لأول مرة
أعلنت وزيرة الطاقة المغربية، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين، أن بلادها تعتزم دخول أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية في أبريل/ نيسان المقبل باستخدام البنية التحتية... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T10:03+0000
2022-03-14T10:03+0000
العالم العربي
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ونقلت "رويترز" عن بنعلي تصريحاتها في مؤتمر جاء فيها "رمضان هذا العام سيكون المرة الأولى التي تدخل فيها بلادنا سوق الغاز الطبيعي المسال الدولية"، وأضافت أن البلاد ستستخدم "البنية التحتية الموجودة في المغرب وأوروبا".وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية إن اتفاقا تم بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية على تشغيل خط الغاز المغاربي الأوروبي.ونقلت صحيفة هسبريس المغربية عن مصادر إسبانية أن إسبانيا وافقت على طلب المغرب بخصوص استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المتوقف عن العمل.وقالت الصحيفة الأسبانية إن "شحن الغاز من إسبانيا صوب المغرب يتطلب تعديلا تقنيا طفيفا، حيث يرتقب أن تضع شركة “إينا غاز” الرائدة في مجال نقل الغاز الطبيعي بإسبانيا ونظيرتها المغربية قواعد التشغيل التقني لخط الأنابيب في الفترة المقبلة".
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العالم العربي

المغرب يسعى لدخول سوق الغاز الطبيعي المسال لأول مرة

10:03 GMT 14.03.2022
© AFP 2022 / Karim Jaafarإنتاج الغاز المسال في قطر
إنتاج الغاز المسال في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© AFP 2022 / Karim Jaafar
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أعلنت وزيرة الطاقة المغربية، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين، أن بلادها تعتزم دخول أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية في أبريل/ نيسان المقبل باستخدام البنية التحتية القائمة.
ونقلت "رويترز" عن بنعلي تصريحاتها في مؤتمر جاء فيها "رمضان هذا العام سيكون المرة الأولى التي تدخل فيها بلادنا سوق الغاز الطبيعي المسال الدولية"، وأضافت أن البلاد ستستخدم "البنية التحتية الموجودة في المغرب وأوروبا".
وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية إن اتفاقا تم بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية على تشغيل خط الغاز المغاربي الأوروبي.
ونقلت صحيفة هسبريس المغربية عن مصادر إسبانية أن إسبانيا وافقت على طلب المغرب بخصوص استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المتوقف عن العمل.
وقالت الصحيفة الأسبانية إن "شحن الغاز من إسبانيا صوب المغرب يتطلب تعديلا تقنيا طفيفا، حيث يرتقب أن تضع شركة “إينا غاز” الرائدة في مجال نقل الغاز الطبيعي بإسبانيا ونظيرتها المغربية قواعد التشغيل التقني لخط الأنابيب في الفترة المقبلة".
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