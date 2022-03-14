https://arabic.sputniknews.com/20220314/الولايات-المتحدة-ترسل-طائرات-ناقل-عسكري-إلى-ألمانيا-1059880181.html
الولايات المتحدة ترسل طائرات تزود بالوقود إلى ألمانيا
الولايات المتحدة ترسل طائرات تزود بالوقود إلى ألمانيا
أرسل سلاح الجو الأمريكي قوات وطائرات من سرب التزود بالوقود الجوي إلى ألمانيا. تم نشر طائرة تزود بالوقود من طراز KC-135 Stratotanker في قاعدة شبانغدالم، وفقًا... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T11:07+0000
2022-03-14T11:07+0000
2022-03-14T11:12+0000
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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يشير المنشور إلى أنه تم نشر KC-135 لزيادة الاستعداد القتالي للقوات في المنطقة. وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن الطائرات تابعة للقوات الدفاعية.حلق الإصدار الأساسي من KC-135 لأول مرة في عام 1956. زودت KC-135R المعدلة بمعدات طيران وملاحة حديثة وأنظمة هيدروليكية وكهربائية. يمكن للطائرة التي يبلغ وزن إقلاعها الأقصى 146 طنًا أن تحمل ما يصل إلى 92 طنًا من الوقود.
أخبار ألمانيا
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة ترسل طائرات تزود بالوقود إلى ألمانيا
11:07 GMT 14.03.2022 (تم التحديث: 11:12 GMT 14.03.2022) تابعنا عبر
أرسل سلاح الجو الأمريكي قوات وطائرات من سرب التزود بالوقود الجوي إلى ألمانيا. تم نشر طائرة تزود بالوقود من طراز KC-135 Stratotanker في قاعدة شبانغدالم، وفقًا لموقع ديفينس بلوغ.
يشير المنشور إلى أنه تم نشر KC-135 لزيادة الاستعداد القتالي للقوات في المنطقة
. وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن الطائرات تابعة للقوات الدفاعية.
حلق الإصدار الأساسي من KC-135 لأول مرة في عام 1956. زودت KC-135R المعدلة بمعدات طيران وملاحة حديثة وأنظمة هيدروليكية وكهربائية. يمكن للطائرة التي يبلغ وزن إقلاعها الأقصى 146 طنًا أن تحمل ما يصل إلى 92 طنًا من الوقود.