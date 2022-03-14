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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/الولايات-المتحدة-تعلن-إحراز-تقدم-في-المحادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059868154.html
الولايات المتحدة تعلن إحراز تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
الولايات المتحدة تعلن إحراز تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، أن الولايات المتحدة ترى بعض المؤشرات من روسيا وأوكرانيا على الاستعداد للانخراط في محادثات "جادة حقيقية". 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T06:23+0000
2022-03-14T06:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وربطت التقدم الملحوظ بـ "الضغط الهائل" على روسيا واستمرار المساعدة العسكرية لأوكرانيا.وقالت شيرمان في مقابلة مع "فوكس": "بدأ هذا الضغط يحدث بعض التأثير. نشهد بعض المؤشرات على استعداد لإجراء محادثات حقيقية وجادة".في الوقت نفسه، اتهمت شيرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يعتزم "تدمير أوكرانيا"، وأوضحت ضرورة مساعدة الأوكرانيين بكل الطرق.وعقد الوفدان الروسي والأوكراني ثلاث جولات من المحادثات في بيلاروسيا حول تسوية العلاقات الثنائية، ومن المقرر عقد الجولة الرابعة اليوم الاثنين. يتحدث ممثلو الجانبين عن تقدم ملموس في الحوار.
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة تعلن إحراز تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

06:23 GMT 14.03.2022
© Belta / الذهاب إلى بنك الصورمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني
مفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Belta
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أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، أن الولايات المتحدة ترى بعض المؤشرات من روسيا وأوكرانيا على الاستعداد للانخراط في محادثات "جادة حقيقية".
وربطت التقدم الملحوظ بـ "الضغط الهائل" على روسيا واستمرار المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وقالت شيرمان في مقابلة مع "فوكس": "بدأ هذا الضغط يحدث بعض التأثير. نشهد بعض المؤشرات على استعداد لإجراء محادثات حقيقية وجادة".
في الوقت نفسه، اتهمت شيرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يعتزم "تدمير أوكرانيا"، وأوضحت ضرورة مساعدة الأوكرانيين بكل الطرق.
وعقد الوفدان الروسي والأوكراني ثلاث جولات من المحادثات في بيلاروسيا حول تسوية العلاقات الثنائية، ومن المقرر عقد الجولة الرابعة اليوم الاثنين. يتحدث ممثلو الجانبين عن تقدم ملموس في الحوار.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
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