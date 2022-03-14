https://arabic.sputniknews.com/20220314/الولايات-المتحدة-تعلن-إحراز-تقدم-في-المحادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059868154.html
الولايات المتحدة تعلن إحراز تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
الولايات المتحدة تعلن إحراز تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، أن الولايات المتحدة ترى بعض المؤشرات من روسيا وأوكرانيا على الاستعداد للانخراط في محادثات "جادة حقيقية". 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T06:23+0000
2022-03-14T06:23+0000
2022-03-14T06:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وربطت التقدم الملحوظ بـ "الضغط الهائل" على روسيا واستمرار المساعدة العسكرية لأوكرانيا.وقالت شيرمان في مقابلة مع "فوكس": "بدأ هذا الضغط يحدث بعض التأثير. نشهد بعض المؤشرات على استعداد لإجراء محادثات حقيقية وجادة".في الوقت نفسه، اتهمت شيرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يعتزم "تدمير أوكرانيا"، وأوضحت ضرورة مساعدة الأوكرانيين بكل الطرق.وعقد الوفدان الروسي والأوكراني ثلاث جولات من المحادثات في بيلاروسيا حول تسوية العلاقات الثنائية، ومن المقرر عقد الجولة الرابعة اليوم الاثنين. يتحدث ممثلو الجانبين عن تقدم ملموس في الحوار.
الولايات المتحدة الأمريكية
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2022
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة تعلن إحراز تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
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أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، أن الولايات المتحدة ترى بعض المؤشرات من روسيا وأوكرانيا على الاستعداد للانخراط في محادثات "جادة حقيقية".
وربطت التقدم الملحوظ بـ "الضغط الهائل" على روسيا واستمرار المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وقالت شيرمان في مقابلة مع "فوكس": "بدأ هذا الضغط يحدث بعض التأثير. نشهد بعض المؤشرات على استعداد لإجراء محادثات حقيقية وجادة".
في الوقت نفسه، اتهمت شيرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يعتزم "تدمير أوكرانيا"، وأوضحت ضرورة مساعدة الأوكرانيين بكل الطرق.
وعقد الوفدان الروسي والأوكراني ثلاث جولات من المحادثات في بيلاروسيا حول تسوية العلاقات الثنائية، ومن المقرر عقد الجولة الرابعة اليوم الاثنين. يتحدث ممثلو الجانبين عن تقدم ملموس في الحوار.