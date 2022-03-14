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اليمن... "أنصار الله" تتهم حزب الإصلاح بتمويل إرسال مقاتلين إلى أوكرانيا
اليمن... "أنصار الله" تتهم حزب الإصلاح بتمويل إرسال مقاتلين إلى أوكرانيا
اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، حزب التجمع اليمني للإصلاح ثاني أكبر الأحزاب السياسية في اليمن، والممثل السياسي الأبرز في الحكومة المعترف بها... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T18:51+0000
2022-03-14T18:51+0000
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكّلة من جماعة "أنصار الله"، حسين العزي، في تغريدة على "تويتر" أرفقها بصورة طابور سيارات أمام محطة وقود في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز: "نفطنا وغازنا بيد تنظيم (إخوان اليمن) [في إشارة إلى حزب الإصلاح اليمني] ويتم تخصيصه لأنفسهم وبعض الفروع المتطرفة خارج اليمن".وأضاف رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله": "مؤخرا يساهمون (يقصد حزب الإصلاح) بجزء من ريع ثرواتنا في تمويل عمليات تفويج المتشددين للقتال في أوكرانيا مقابل شطبهم من قوائم الإرهاب".وخلص إلى القول: "نعم نحن أمام جماعات ارتزاقية ظلامية ويجب التعاون في ملاحقتهم".ومطلع الشهر الجاري، أفادت وسائل إعلام بوصول أول دفعة من المرتزقة الأجانب إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب الجيش الأوكراني.
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

اليمن... "أنصار الله" تتهم حزب الإصلاح بتمويل إرسال مقاتلين إلى أوكرانيا

18:51 GMT 14.03.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAHقوات جماعة "أنصار الله"، الحوثيون، اليمن، فبراير 2021
قوات جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن، فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
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اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، حزب التجمع اليمني للإصلاح ثاني أكبر الأحزاب السياسية في اليمن، والممثل السياسي الأبرز في الحكومة المعترف بها دولياً، باستخدام عائدات النفط والغاز اليمني في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، "في تمويل عمليات تفويج متشددين للقتال في أوكرانيا".
القاهرة - سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكّلة من جماعة "أنصار الله"، حسين العزي، في تغريدة على "تويتر" أرفقها بصورة طابور سيارات أمام محطة وقود في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز: "نفطنا وغازنا بيد تنظيم (إخوان اليمن) [في إشارة إلى حزب الإصلاح اليمني] ويتم تخصيصه لأنفسهم وبعض الفروع المتطرفة خارج اليمن".
وأضاف رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله": "مؤخرا يساهمون (يقصد حزب الإصلاح) بجزء من ريع ثرواتنا في تمويل عمليات تفويج المتشددين للقتال في أوكرانيا مقابل شطبهم من قوائم الإرهاب".
وخلص إلى القول: "نعم نحن أمام جماعات ارتزاقية ظلامية ويجب التعاون في ملاحقتهم".
ومطلع الشهر الجاري، أفادت وسائل إعلام بوصول أول دفعة من المرتزقة الأجانب إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب الجيش الأوكراني.
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