https://arabic.sputniknews.com/20220314/بريطانيا-تعلن-مواصلة-تزويد-أوكرانيا-بأسلحة-دفاعية-1059889119.html
بريطانيا تعلن مواصلة تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية
بريطانيا تعلن مواصلة تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية
قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن الضربات الصاروخية الروسية على قاعدة أوكرانية قرب الحدود البولندية أثرت بشدة لكنها لن... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T13:47+0000
2022-03-14T13:47+0000
2022-03-14T13:47+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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ونقلت "رويترز" عن المتحدث تصريحات أدلى بها ردا على سؤال حول ما إذا كانت بلاده ستمتنع عن إرسال مزيد من الأسلحة، قوله: "لا، سنواصل توفير القدرات الدفاعية والفتاكة للحكومة الأوكرانية".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن "جميع خطط روسيا لنزع سلاح أوكرانيا يتم تنفيذها في غضون الإطار الزمني الذي تمت الموافقة عليه مسبقًا".وقال بيسكوف للصحفيين: "القوات المسلحة الروسية تستخدم أسلحة حديثة عالية الدقة، وتضرب فقط مرافق البنية التحتية للمعلومات العسكرية، وسيتم تنفيذ جميع خطط القيادة الروسية بالكامل في غضون الإطار الزمني الذي تمت الموافقة عليه مسبقًا".وعلق بيسكوف على تصريحات المسؤولين الغربيين عن "خيبة أمل بوتين": "أحيطت موسكو علما بالتصريحات الأخيرة لكبار مسؤولي الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، سوليفان وبوريل، التي قيل فيها إن بوتين يشعر بخيبة أمل لأن قواته لا تتحرك إلى الأمام كما كان يعتقد في المدن، بما في ذلك كييف".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
بريطانيا تعلن مواصلة تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية
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قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن الضربات الصاروخية الروسية على قاعدة أوكرانية قرب الحدود البولندية أثرت بشدة لكنها لن تمنع بريطانيا من مواصلة تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية.
ونقلت "رويترز" عن المتحدث تصريحات أدلى بها ردا على سؤال حول ما إذا كانت بلاده ستمتنع عن إرسال مزيد من الأسلحة، قوله: "لا، سنواصل توفير القدرات الدفاعية والفتاكة للحكومة الأوكرانية".
ووصف المتحدث تزويد أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة بأنه "أمر حيوي"، ونعلم أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة كان مفيدا، كما أنه تم بنجاح".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن "جميع خطط روسيا لنزع سلاح أوكرانيا يتم تنفيذها في غضون الإطار الزمني الذي تمت الموافقة عليه مسبقًا".
وقال بيسكوف للصحفيين: "القوات المسلحة الروسية تستخدم أسلحة حديثة عالية الدقة، وتضرب فقط مرافق البنية التحتية للمعلومات العسكرية، وسيتم تنفيذ جميع خطط القيادة الروسية بالكامل في غضون الإطار الزمني الذي تمت الموافقة عليه مسبقًا".
وعلق بيسكوف على تصريحات المسؤولين الغربيين عن "خيبة أمل بوتين": "أحيطت موسكو علما بالتصريحات الأخيرة لكبار مسؤولي الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي
، سوليفان وبوريل، التي قيل فيها إن بوتين يشعر بخيبة أمل لأن قواته لا تتحرك إلى الأمام كما كان يعتقد في المدن، بما في ذلك كييف".