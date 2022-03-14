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https://arabic.sputniknews.com/20220314/بعد-ظهورها-المثير-بملابس-داعش-إلهام-شاهين-مسلسلي-لرمضان-تشارك-فيه-ممثلات-من-روسيا-وأوكرانيا-1059894638.html
بعد ظهورها المثير بملابس "داعش"... إلهام شاهين: مسلسلي لرمضان تشارك فيه ممثلات ‏من روسيا وأوكرانيا
بعد ظهورها المثير بملابس "داعش"... إلهام شاهين: مسلسلي لرمضان تشارك فيه ممثلات ‏من روسيا وأوكرانيا
كشفت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، أن مسلسلها التلفزيوني المعروض خلال شهر رمضان، "بطلوع ‏الروح"، تشارك فيه ممثلات من روسيا وأوكرانيا وبولندا.‏ 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T15:15+0000
2022-03-14T15:15+0000
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وأضافت في تصريحات لفضائية "صدى البلد" المصرية، أمس الأحد، أن المسلسل يشارك فيه أيضا ممثلات من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والمغرب والأردن.وعن تفاصيل دورها في المسلسل، والذي نشرت شركته المنتجة منذ أيام صورة لها من أحداثه، والتي تظهر فيها وهي ترتدي ملابس تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، قالت شاهين في تصريحاتها التلفزيونية إنها "لشخصية قوية تجنّد الداعشيات الجدد".وأضافت إلهام شاهين أنها "تتوقع أن يثير دورها في المسلسل ضيقا لدى أصحاب الأفكار المتطرفة، على الرغم من عدم مهاجمتها لهم في العمل، وأنها تمثّل واحدة منهم".وتابعت: "من المفترض أن يسعدوا بدوري في المسلسل، وأنا سعيدة بأنهم في حالة رعب من تأثير الفن".وأعربت إلهام شاهين في تصريحاتها لـ"صدى البلد" عن دهشتها من تعرضها للهجوم بسبب دورها في مسلسلها الجديد، موجهة سؤالا لهم "إن كانوا هم من "داعش" ولا يريدون من الفنانين إبراز مساوئ هذا التنظيم وكل تنظيم متطرف؟".ومسلسل "بطلوع الروح" من بطولة إلهام شاهين ومنة شلبي وأحمد السعدني، وهو من من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وسيعرض على فضائية "إم بي سي مصر".
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أخبار الفنانين في مصر, رمضان, مجتمع

بعد ظهورها المثير بملابس "داعش"... إلهام شاهين: مسلسلي لرمضان تشارك فيه ممثلات ‏من روسيا وأوكرانيا

15:15 GMT 14.03.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh الممثلة المصرية إلهام شاهين خلال مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، مصر 21 نوفمبر/ كانون الأول 2017
 الممثلة المصرية إلهام شاهين خلال مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، مصر 21 نوفمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
الممثلة المصرية إلهام شاهين خلال مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، مصر 21 نوفمبر/ كانون الأول 2017
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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كشفت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، أن مسلسلها التلفزيوني المعروض خلال شهر رمضان، "بطلوع ‏الروح"، تشارك فيه ممثلات من روسيا وأوكرانيا وبولندا.‏
وأضافت في تصريحات لفضائية "صدى البلد" المصرية، أمس الأحد، أن المسلسل يشارك فيه أيضا ممثلات من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والمغرب والأردن.
وعن تفاصيل دورها في المسلسل، والذي نشرت شركته المنتجة منذ أيام صورة لها من أحداثه، والتي تظهر فيها وهي ترتدي ملابس تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، قالت شاهين في تصريحاتها التلفزيونية إنها "لشخصية قوية تجنّد الداعشيات الجدد".
وأضافت إلهام شاهين أنها "تتوقع أن يثير دورها في المسلسل ضيقا لدى أصحاب الأفكار المتطرفة، على الرغم من عدم مهاجمتها لهم في العمل، وأنها تمثّل واحدة منهم".
وتابعت: "من المفترض أن يسعدوا بدوري في المسلسل، وأنا سعيدة بأنهم في حالة رعب من تأثير الفن".
وأعربت إلهام شاهين في تصريحاتها لـ"صدى البلد" عن دهشتها من تعرضها للهجوم بسبب دورها في مسلسلها الجديد، موجهة سؤالا لهم "إن كانوا هم من "داعش" ولا يريدون من الفنانين إبراز مساوئ هذا التنظيم وكل تنظيم متطرف؟".
ومسلسل "بطلوع الروح" من بطولة إلهام شاهين ومنة شلبي وأحمد السعدني، وهو من من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وسيعرض على فضائية "إم بي سي مصر".
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