https://arabic.sputniknews.com/20220314/بلينكن-يكشف-تفاصيل-اتصاله-مع-وزير-الخارجية-القطري-1059875363.html

بلينكن يكشف تفاصيل اتصاله مع وزير الخارجية القطري

بلينكن يكشف تفاصيل اتصاله مع وزير الخارجية القطري

كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع نظيره القطري، الشيخ محمد ‏بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي تناول الأزمة الروسية الأوكرانية... 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T09:39+0000

2022-03-14T09:39+0000

2022-03-14T09:39+0000

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وكتب بلينكن عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه تحادث مع وزير خارجية قطر، يوم السبت، عن "حاجة روسيا الملحة لإنهاء حربها الوحشية وغير المبررة على أوكرانيا، كما أنه شكر قطر على مساعدتها المستمرة للدبلوماسية الأفغانية".وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية أن الاتصال الذي دار بين الشيخ محمد بن عبد الرحمن ووزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، "تطرق إلى آخر تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية ومستجدات المباحثات النووية مع إيران، وآخر مستجدات الملف الأفغاني بشقيها الأمني والسياسي، كما تبادل الطرفان الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أجرى اتصالا أمس الأحد مع نظيره الأوكراني، دميتري كوليبا.ودعا وزير الخارجية القطري في اتصاله مع كوليبا جميع أطراف الأزمة ‏الروسية الأوكرانية إلى ضبط النفس، وكذلك إلى حل الخلاف عبر الحوار البنّاء والطرق الدبلوماسية وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد، بحسب بيان رسمي.وشدد وزير الخارجية القطري كذلك في الاتصال مع نظيره الأوكراني على ضرورة ضمان سلامة المدنيين، واعتبار ذلك أولوية قصوى.وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، أمس الأحد، أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيزور روسيا في نفس اليوم، وسيجري محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف بشأن الوضع في أوكرانيا".

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